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Buro 24/7 назначили нового CEO и перевезли штаб-квартиру в Лондон
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Buro 24/7 назначили нового CEO и перевезли штаб-квартиру в Лондон 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Медиапроект Buro 24/7 назначил нового генерального директора: им стал Ник Смит. Ранее он был директором направлений престиж и стиль жизни в издательстве News Corp Australia, где работал над развитием Vogue Australia, GQ Australia и Buro247.com.au, а до этого — главным редактором GQ Australia. Вместе с назначением нового CEO, штаб-квартира Buro 24/7 была перенесена из Москвы в Лондон — этот процесс был запущен еще полгода назад. Другие новые назначения в проекте — Мэтт Джонс стал digital-директором, Патрик Вог –креативным директором digital-направления, а Лэсли Жума — директором по развитию.
Недавно соосновательница Buro 24/7 продала свою долю акций и покинула проект.
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