Buro 24/7 назначили нового CEO и перевезли штаб-квартиру в Лондон

Медиапроект Buro 24/7 назначил нового генерального директора: им стал Ник Смит. Ранее он был директором направлений престиж и стиль жизни в издательстве News Corp Australia, где работал над развитием Vogue Australia, GQ Australia и Buro247.com.au, а до этого — главным редактором GQ Australia. Вместе с назначением нового CEO, штаб-квартира Buro 24/7 была перенесена из Москвы в Лондон — этот процесс был запущен еще полгода назад. Другие новые назначения в проекте — Мэтт Джонс стал digital-директором, Патрик Вог –креативным директором digital-направления, а Лэсли Жума — директором по развитию.

Недавно соосновательница Buro 24/7 продала свою долю акций и покинула проект.