Дворец Ольденбургских и карта Воронежа. Какой торт стал лучшим в 2018 году

20 апреля, в рамках V специализированной выставки индустрии питания и гостеприимства «Expo Food Show», в выставочном комплексе Expo Event Hall Сити-парка «Град» во второй раз выбрали «Лучший торт Воронежа».

В этом году пятеро конкурсантов представили свои шедевры кулинарного искусства на тему «Воронеж — город в миниатюре». Экспертное жюри оценивало лучший торт города по пяти критериям: оригинальность рецепта, соответствие заявленного рецепта приготовленному, креативность оформления, соответствие тематике конкурса и вкус торта.

«Мы очень часто путешествуем и встречаем в крупных городах такие карты, на которых сразу обозначены ярко картинками самые популярные места. Но сколько мы ни искали такую карту в нашем городе, к сожалению, не находили. Как истинные патриоты, мы решили сделать карту города, на которой видны все основные достопримечательности. Человек, открыв ее, может выбрать достопримечательность, которую хочет увидеть, узнать ее расположение и посетить. Весь торт съедобный. Даже картинки сделаны из пищевых материалов, а изображения на них печатались на пищевом принтере», — рассказала преподаватель Воронежского техникума пищевой и перерабатывающей промышленности Анна Савина.

Карту города взяли за основу еще одни участники. Кондитеров ресторана Artist вдохновила работа иллюстратора Марины Демченко «Воронеж на ладони».

«Это авторская карта, где присутствуют все домики исторического центра. Воронеж нарисован на этой карте в необычном стиле — живые, плавные линии показывают город, как живой организм. А теперь получается, что этот город можно еще и съесть», — рассказала Марина Демченко.

«В своем торте мы попробовали взглянуть на Воронеж глазами человека, который сюда попадает впервые. И что он видит? Людей, достопримечательности, архитектуру. Это демонстрирует внешняя часть торта. А когда человек побольше узнает Воронеж, он начинает понимать внутреннюю составляющую города — цветущую, яркую, зеленую и светлую», — объяснил руководитель кондитерской «Варина Мама» Евгений Кузьмин

Кондитеры отдали предпочтение морковной начинке, объяснив, что «раз Воронеж — столица Черноземья, то лучше отказаться от экзотических продуктов».

Патриотичный торт получился у компании «Ресторантс Групп». Кондитеры смастерили мемориальный комплекс из сладких ингредиентов, не забыв и о съедобной цветочной аллее.

«Наш торт посвящен 10-летию присвоения звания Воронежу «Город воинской славы», — отметила представитель компании Олеся Голубева. — Он состоит из шифонового шоколадного бисквита и двух муссов — клубничного и лайм-мохито. Это очень интересное сочетание — сначала вы ощущаете на вкус шоколад, затем клубнику и освежает все это лайм».

А главным гастрономическим символом города стал торт пекарни «Волконский». Звание «Лучшего торта Воронежа» жюри присудило сладкому Дворцу Ольденбургских.

«Принцесса Ольденбургская была основоположником кондитерского производства в нашем регионе. Именно в Рамони лежит исток кондитерского производства. Мы надеемся, что у нас и дальше будут продолжать это дело, — рассказала представитель пекарни Марина Овсянникова. — Наш торт состоит из воздушных коржей, без добавления муки, а также крема муслин с добавлением миндальных лепестков и ликера Куантро».