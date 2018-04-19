Уикенд 21-22 апреля в Воронеже: «Библионочь», открытие «Нового горизонта»

Побывать на «Библионочи»

Воронежские библиотеки присоединились к ежегодной акции «Библионочь». Поэтические чтения и мастер-классы, книжные ярмарки и встречи с писателями — все это ждет гостей библиотек. Так, в рамках «Библионочи в Никитинке» интерактивные площадки позволят окунуться в атмосферу Индии, разгадать ребусы и литературные кроссворды. Подробнее с программой акции в библиотеках города можно ознакомиться по ссылке.

Что: «Библионочь-2018»

Где: библиотеки Воронежа

Когда: 20 и 21 апреля

Сразиться в «Кинобатле»

XII Международный кинофестиваль короткометражного кино и анимации «Новый горизонт» подготовил масштабную программу открытия. 22 апреля в 14.00 в Доме молодежи будет работать lounge-зона, можно будет сыграть в популярные настольные игры и, конечно, сразится в «Кинобаттле», который будет проходить здесь каждый час. В это же время команды из 4-10 человек смогут пройти киноквест из восьми станций — регистрироваться можно на месте. В 17.00 стартует киновикторина Воронежа «Кино-shot», а в 19.00 стартует показ программы «Идеальный мир», объединившей самые трогательные и смешные работы, присланные на фестиваль.

Что: открытие фестиваля «Новый горизонт»

Где: Дом молодежи

Когда: 22 апреля с 14:00 Поучаствовать в дегустации тортов

20-21 апреля в конгрессно-выставочном комплексе Expo Event-Hall Сити-парка «Град» состоится выставка индустрии питания и гостеприимства «Expo Food Show 2018». Одно из самых ожидаемых мероприятий выставки — конкурс «Лучший торт Воронежа» — начнется 20 апреля в 11.00. Соревнование пройдет уже во второй раз, его тема в этом году — «Воронеж — город в миниатюре». Торт, который станет гастрономическим символом столицы Черноземья, выберет популярный фуд-блогер Андрей Рудьков и другие почетные члены жюри, однако на дегустацию конкурсных работ приглашают всех желающих. 20 апреля в 14.00 столичный ресторатор, ведущий программы «МастерШеф Дети» на СТС Дмитрий Левицкий проведет мастер-класс «10 откровений за 10 лет в бизнесе». Также 20 апреля на Expo Food Show кулинарный чемпионат. Оценивать мастерство его участников будет Эрих Главица — шеф-повар с более чем 25-летним стажем, магистр палаты ремесел Австрии, обладатель «Хрустального ковша» как лучшего шеф-повара Хорватии. Победители отправятся на финал Всероссийского чемпионата «Chef a la Russe 2019». 21 апреля в 12.00 Эрих продемонстрирует гостям выставки собственное мастерство и приготовит свои фирменные блюда. В этот же день с 11.00 до 17.00 бармены-виртуозы со всего региона, сражающиеся за «Кубок универсального бармена — UNIVERSAL BARTENDER`S CUP», на глазах у зрителей будут создавать сложносочиненные авторские коктейли и показывать зрелищные трюки с барными аксессуарами.

Что: Expo Food Show 2018

Где: Expo Event-Hall Сити-парка «Град»

Когда: 20-21 апреля

Поучаствовать в фестивале прав человека

21 апреля в Воронеже стартует фестиваль прав человека и гражданских инициатив «Город прав». 21 и 22 апреля в ДПЧ будет проходить семинар для «зануд-экологов» и зоозащитников, на котором они обсудят, как решать экологические проблемы. В первый день в 19.00 правозащитник Дмитрий Шевченко расскажет, как получать из открытых источников информацию для общественных расследований. В это время в чайной школе «Шу и Шен» начнется занятие по каллиграфии, билет на которое стоит 300 рублей. 22 апреля воронежская правозащитница Наталья Звягина проведет тренинг-сессию русского языка для иностранцев на тему Creative writing. А в 19.00 в ДПЧ начнется лекция-дискуссия о том, что такое хорошо и что такое плохо в эко-просвещении. Фестиваль продлится до 29 апреля.

Что: фестиваль прав человека и гражданских инициатив «Город прав»

Где: Дом прав человека

Когда: с 21 по 29 апреля

Послушать джаз из Швейцарии

В Воронеж приедет джазовый квинтет из Швейцарии Raw Vision. Музыканты играют джазовую музыку, но делают это нестандартно, ведь в их коллективе есть аккордеонист. «Пусть сложные, пусть в чём-то провокационные, но выполненные в том ключе, который можно охарактеризовать именно словом „джаз“, без дополнительных определений и прилагательных», — пишут о коллективе организаторы — книжный клуб «Петровский». Концерт пройдет 21 апреля в 19.00.

Что: концерт джазового квинтета Raw Vision

Где: книжный клуб «Петровский»

Когда: 21 апреля в 19:00 Посмотреть спектакль по мотивам женских историй из интернета

22 апреля на сцене Дома Актера покажут первый спектакль, поставленный по мотивам женских историй, подсмотренных в интернете «Пила вино и хохотала». Спектакль основан на реальных событиях: впервые для постановки использованы женские откровения и тайны, собранные на просторах интернета. О чем постановка? О женщинах, мужчинах, семье, детях, изменах, диетах — обо всём. Самые интересные истории с женских форумов. Все то, что страшно порой рассказать даже подругам, безропотно выслушает интернет.

Что: спектакль «Пила вино и хохотала»

Где: Дом Актера

Когда: 22 апреля в 19:00 Послушать новый альбом группы 25/17 21 апреля в 19:00 в воронежском клубе «Station Mir» выступит группа 25/17 с презентацией альбома «Ева едет в Вавилон». Музыкальная группа известна песнями «Жду чуда», «Солнцу навстречу», «Я никогда не видел моря», «Думай сам» и многими другими.

Что: концерт группы 25/17 Где: клуб «Station Mir»

Когда: 21 апреля в 19:00 Побывать на вечере молдавской музыки

21 апреля в 18:00 в Воронежской филармонии пройдет вечер молдавской музыки. Приглашенными гостями станут молдавский музыкант Марин Герас, который исполнит два симфонических фрагмента на народном инструменте нае, и главный дирижер симфонического оркестра Национальной филармонии Молдовы Михаил Агафита.

Что: вечер молдавской музыки

Где: Воронежская филармония

Когда: 21 апреля в 18:00