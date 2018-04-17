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Артисты танцевальной студии Dance mix дадут концерт в центре «Онежский» на Флотской
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Артисты танцевальной студии Dance mix дадут концерт в центре «Онежский» на Флотской 

Управа района Головинский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
В честь Международного дня танца хореографическая студия Dance mix 22 апреля представит праздничную программу в Культурном центре «Онежский» на Флотской улице.
— Ведущий творческий коллектив «Хореографическая студия Dance mix» приглашает всех желающих посетить концертно-развлекательную программу, — отметил представитель «Онежского».
Гостей ждут выставка фоторабот «Dance mix вдохновляет», мастер-класс по сценическому гриму, большой флешмоб, запуск шариков, рисунки на асфальте и многое другое.
Концерт начнется в 15.00. Посмотреть на выступление коллектива приглашаются все желающие.
Напоминаем, Культурный центр «Онежский» располагается по адресу ул. Флотская, д. 25. (ео)
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