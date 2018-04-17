Артисты танцевальной студии Dance mix дадут концерт в центре «Онежский» на Флотской

В честь Международного дня танца хореографическая студия Dance mix 22 апреля представит праздничную программу в Культурном центре «Онежский» на Флотской улице.

— Ведущий творческий коллектив «Хореографическая студия Dance mix» приглашает всех желающих посетить концертно-развлекательную программу, — отметил представитель «Онежского».

Гостей ждут выставка фоторабот «Dance mix вдохновляет», мастер-класс по сценическому гриму, большой флешмоб, запуск шариков, рисунки на асфальте и многое другое.

Концерт начнется в 15.00. Посмотреть на выступление коллектива приглашаются все желающие.

Напоминаем, Культурный центр «Онежский» располагается по адресу ул. Флотская, д. 25. (ео)