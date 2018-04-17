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Фотограф создает волшебные кадры из самых простых вещей
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Фотограф создает волшебные кадры из самых простых вещей 

Ридус 1 час назад
Доминик — яркая девушка-фотограф с нестандартным взглядом на мир. В ее работах волшебный антураж создают самые обычные предметы быта.
Фотографии Доминик выкладывает в своем профиле в Instargam, который уже насчитывает более полумиллиона подписчиков.
Девушка с удовольствием позирует сама и регулярно снимает двух своих дочерей. Используя нестандартную технику съемки с потолка (scene from the ceiling), Доминик добивается завораживающих результатов.
Посмотрите на не менее удивительные снимки другой женщины, которая вместе с дочерью снимает аллюзии на знаменитые сказочные и киносюжеты.
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