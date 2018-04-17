Фотограф создает волшебные кадры из самых простых вещей

Доминик — яркая девушка-фотограф с нестандартным взглядом на мир. В ее работах волшебный антураж создают самые обычные предметы быта.

Фотографии Доминик выкладывает в своем профиле в Instargam, который уже насчитывает более полумиллиона подписчиков.

Девушка с удовольствием позирует сама и регулярно снимает двух своих дочерей. Используя нестандартную технику съемки с потолка (scene from the ceiling), Доминик добивается завораживающих результатов.

Посмотрите на не менее удивительные снимки другой женщины, которая вместе с дочерью снимает аллюзии на знаменитые сказочные и киносюжеты.