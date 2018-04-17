Ансамбль эстрадного танца «Бумеранг» из Кузьминок отметил десятилетие

Коллектив «Бумеранг» из детской школы искусств «Центр» района Кузьминки провел 15 апреля праздничное мероприятие для местных жителей. Юные участники под руководством А. М. Худяковой, преподавателей Д. А. Багаевой, Т. Н. Ахмедовой, концертмейстеров Е. В. Лызиной и Н. З. Рысалиева представили концерт «В десятку!», в котором выступили учащиеся от подготовительной группы до выпускников.

Ансамбль поздравила директор ДШИ «Центр» А. Я. Полянская, были вручены благодарственные письма и приветствия от управы района Кузьминки.

«В программе учащиеся ансамбля «Бумеранг» приоткрыли свое «закулисье»: показали класс-концерт уроков по классике и современным направлениям степ, модерн, джаз и других. Каждый номер отличался своей изюминкой, демонстрировал чувство стиля юных артистов. Хореография детских танцев, выразительность пластики выпускниц, содержание и музыкальное богатство постановок, визуальный ряд концерта «В десятку!» — все это помогло зрителям почувствовать творческую атмосферу и увидеть результат работы ансамбля», — сообщается на сайте учреждения. (вт)