Ещё
Ансамбль эстрадного танца «Бумеранг» из Кузьминок отметил десятилетие
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ансамбль эстрадного танца «Бумеранг» из Кузьминок отметил десятилетие 

Управа района Кузьминки 2 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
Коллектив «Бумеранг» из детской школы искусств «Центр» района Кузьминки провел 15 апреля праздничное мероприятие для местных жителей. Юные участники под руководством А. М. Худяковой, преподавателей Д. А. Багаевой, Т. Н. Ахмедовой, концертмейстеров Е. В. Лызиной и Н. З. Рысалиева представили концерт «В десятку!», в котором выступили учащиеся от подготовительной группы до выпускников.
Ансамбль поздравила директор ДШИ «Центр» А. Я. Полянская, были вручены благодарственные письма и приветствия от управы района Кузьминки.
«В программе учащиеся ансамбля «Бумеранг» приоткрыли свое «закулисье»: показали класс-концерт уроков по классике и современным направлениям степ, модерн, джаз и других. Каждый номер отличался своей изюминкой, демонстрировал чувство стиля юных артистов. Хореография детских танцев, выразительность пластики выпускниц, содержание и музыкальное богатство постановок, визуальный ряд концерта «В десятку!» — все это помогло зрителям почувствовать творческую атмосферу и увидеть результат работы ансамбля», — сообщается на сайте учреждения. (вт)
Управа района Кузьминки: последние новости
Рассказы Веры Чаплиной послушали в одной из библиотек Кузьминок В Кузьминках 14 и 21 апреля пройдут общегородские субботники Подопечные центра соцобслуживания «Кузьминки» посетили завод «Фарфор Вербилки»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало со звездами «Аншлага»14
Что стало с популярными группами и певцами 90-х21
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя8
Тест: угадайте актеров русского происхождения
10 комедий, которые способны улучшить понедельник3
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение