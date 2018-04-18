Кто поддержит заводчан?Работники предприятий НСО рассказали о проблемах

Завод «Элсиб» — предприятие со славной историей. Она началась в далёком 1950 году. Сейчас это ведущий в России производитель турбо— и гидрогенераторов. Около 25% продукции идёт на экспорт.

Перспективы есть

Рабочие завода на встрече с врио губернатора Андреем Травниковым первым делом задали вопрос о перспективах. «У нас — большой парк уникального оборудования, хороший инструмент, мощная технологическая база. Но загружены мы лишь на треть от полной мощности предприятия», — рассказал начальник участка механизированной обработки Сергей Котлов.

Врио губернатора ответил, что о потенциале новосибирских предприятий он говорит на всех площадках, а о потенциале «Элсиба» — особенно, поскольку это предприятие — пример успешного участия в госпрограммах федерального и регионального уровня, в частности, в программе реиндустриализации Новосибирской области.

Задачу региональной власти Андрей Травников видит в том, чтобы создавать условия для развития промышленных предприятий. Это поможет Новосибирской области стать технологическим лидером, столицей производства, науки и инноваций.

Нестандартные решения

Заводчане задали главе области и социальные вопросы. Начальник ОТК Ирина Кригина купила квартиру в микрорайоне «Матрёшкин двор». «Мы живём на улице Петухова и работаем на ул. Петухова. Но доехать от дома до работы невозможно», — пожаловалась Ирина.

Проблема — не только с транспортом. В новых микрорайонах нет поликлиник и школ, не хватает мест в ясельных группах детских садов. По федеральным программам на территории НСО построят шесть детских садов и семь поликлиник. Однако в последнее время темпы жилищного строительства были настолько высоки, что ни социальная сфера, ни улично-дорожная сеть не успевали за новыми жилыми районами.

Тем не менее Андрей Травников подтвердил, что строительство школы в «Матрёшкином дворе» будет включено в федеральную программу. В ближайшие годы в Кировском районе появится и новая поликлиника. «Но только за счёт бюджетных средств мы не сможем решить эту проблему быстро, — сказал врио губернатора. — Поэтому надо ориентироваться на нестандартные решения». Одно из таких — привлечение бизнеса к созданию мест в дошкольных учреждениях. В качестве примера Андрей Травников приводит положительный опыт Самарской области, где благодаря частным предпринимателям за год открыли 3,5 тыс. новых мест для малышей.

То же касается и медицинской помощи. Глава региона считает необходимым продолжать региональную программу открытия кабинетов врачей общей практики в микрорайонах: «Новые поликлиники — это, конечно, хорошо. Но первичная помощь, возможность сдать анализы, получить направление к узкому специалисту — это должно быть в шаговой доступности».

Токарь Владимир Мегужов беспокоится за молодых мам. Не все из них знают о мерах господдержки для семей. Андрей Травников напомнил, что с 1 января этого года молодые семьи могут рассчитывать на новый вид помощи — ежемесячные выплаты на первого ребёнка. Кроме этого, в регионе намерены разработать дополнительные меры поддержки тех семей, дети в которых пока не посещают детский сад. «Считаю, что надо в ЗАГСах вместе со свидетельством о браке вручать молодым памятку о том, на какую поддержку от государства они могут рассчитывать после рождения первого и последующих детей», — сказал врио губернатора.

У Владимира Мегужова, так же, как у его коллег, остались позитивные впечатления от встречи с главой области: «Если врио губернатора как говорит, так и сделает, очень будет хорошо и ему, и городу, и нам, жителям».