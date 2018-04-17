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Зои Салдана в фотосессии для Porter (апрель 2018)
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Зои Салдана в фотосессии для Porter (апрель 2018) 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Звезды киновселенной Marvel в преддверии премьеры «Войны бесконечности» продолжают радовать нас появлением на страницах глянца. В апрельском номере издания Porter появился стильный фотосет с Зои Салдана, звездой «Стражей Галактики».
«Я горжусь тем, что «живу» в космосе, играю зеленых и голубых инопланетян — и что у меня есть возможность вдохновлять молодые поколения. Я еще помню, каково это — быть маленькой и как будто вычеркнутой из общей «беседы» жизни, потому что я неважная, маленькая, «другая»», прокомментировала Салдана свои роли в кино.
попкорнnews
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