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С 30 мая по 1 июня в выставочном комплексе «Гостиный двор» пройдет форум «Здоровье нации — основа процветания России»
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С 30 мая по 1 июня в выставочном комплексе «Гостиный двор» пройдет форум «Здоровье нации — основа процветания России» 

Вестник Бутова 2 часа назад
Фото: Вестник Бутова
На мероприятии будут представлена фармацевтическая продукция, оборудование, снаряжение, товары и услуги, посвященные здоровому образу жизни. Об этом сообщает пресс-служба форума.
На предстоящем форуме обсудят и разработают механизмы реализации проекта «Формирование здорового образа жизни» («Укрепление общественного здоровья»), утвержденного Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Ведущие федеральные и московские клиники проведут акции бесплатного скрининга населения и экскурсии в Центры здоровья и отделения профилактики. Гости смогут принять участие в круглых столах по теме формирования здорового образа жизни.
Лучшие проекты развития городов и сельских поселений, образцы благоустройства и инфраструктуры обсудят на форуме люди, заинтересованные в сохранении своего и чужого здоровья.
Организаторы мероприятия уверены, что обобщение, продвижение и тиражирование лучшего опыта создаст новый импульс активности в решении вопросов обеспечения здоровья нации.
«Здесь каждый сможет найти что-то интересное для себя. Для специалистов — это, конечно, передовой опыт, инновационные технологические решения, важнейшие отраслевые тренды. А новинки товаров и услуг для здоровья, современные программы диагностики и оздоровления, безусловно, заинтересуют и специалистов и всех, кто выбирает здоровье», — подчеркнули в пресс-службе форума.
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