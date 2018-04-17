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Где недорого отдохнуть в майские праздники
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Где недорого отдохнуть в майские праздники 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Отдых на майские праздники традиционно дорог: превратить государственные выходные в полноценный отпуск стремится едва ли не каждый россиянин. Хороший способ сэкономить на поездке — спланировать путешествие минимум за полгода. Но что делать, если идея отправиться куда-то пришла только сейчас? Спешим обрадовать — варианты для путешествий еще есть. News.ru и сервис Biletix отобрали три направления, куда можно отправиться из Москвы с 26 апреля по 6 мая, потратив на двоих около 20 тысяч рублей.
Направление 116401 Проживание в хостеле на двоих (минимум) Итого Казань 8 488 7 500 15 988 Санкт-Петербург 13 438 7 500 20 938 Нижний Новгород 14 288 7 500 21 788 Казань
Global Look Press/Russian Look/Alexandr Altukhov
Казань
Столица Татарстана признана одним из самых благополучных российских городов для работы, но это не значит, что здесь нельзя хорошо отдохнуть. Казань чем-то напоминает Москву: здесь есть свой Кремль с мечетью фантастической красоты Кул-Шариф и башней Сююмбике в роли Колокольни Ивана Великого, свой Арбат — улица Баумана, удивительной красоты набережная и множество ресторанов на любой вкус и кошелек. Но машин и людей в Казани существенно меньше, в центре сохранился старинный квартал Татарская слобода и удивительная архитектура конца 19-начала 20 века. Вариантов отдыха множество: хочешь — гуляй по городу, храмам и музеям, хочешь — катайся на горках одного из самых больших в России аквапарков или устраивай водную прогулку на кораблике по Волге. Главное, что нужно сделать обязательно — попробовать удивительную татарскую кухню — знаменитые эчпочмаки, кыстыбыи, кызылык, чак-чак и множество других пока еще, может быть, незнакомых, но замечательно вкусных блюд.
Санкт-Петербург
Global Look Press/Russian Look/Valentin Baranovsky
Балет «Раймонда» в Михайловском театре
Конечно, мы уверены, что вы были в Северной столице уже -дцать раз, но это совсем не умаляет ценности нашей рекомендации съездить сюда на майские еще раз. Дело в том, что Петербург никогда не бывает одним и тем же. Во-первых, как вы могли заметить, здесь всегда разная погода. Во-вторых, здесь всегда меняется культурная программа, и вы всегда найдете для себя что-то новое (это может быть балет в Михайловском театре, авангардный спектакль или новая выставка в одном из лучших в мире музее современного искусства «Эрарта»). Ну а в-третьих, вы меняетесь сами, и каждый раз город поворачивается к вам той гранью, которую вам нужно познать прямо сейчас. Приезжайте, Невский ждет.
Нижний Новгород
Global Look Press/Serguei Fomine
Нижний Новгород
Издалека долго течет в Нижнем река Волга. И в этом течении определенно есть что-то успокаивающее. Поэтому Нижний Новгород — лучший выбор, если вы устали от ритма большого города и столичной суеты. Окунитесь в провинциальные будни старинного русского городка, пройдитесь по местной Покровке, загляните в старинный Кремль. А после отправляйтесь в путешествие по близлежащим окрестностям, полными старинных церквушек и храмов. Нижний Новгород — степенный и неторопливый, тихий и уютный, зеленый и гостеприимный способен творить чудеса, превращая усталых социопатов в энергичных жизнелюбов.
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