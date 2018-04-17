Сериал «Ищейка», стартовавший на Первом канале, снимали на Кубани

На Первом канале начался премьерный показ нового сезона детективного сериала «Ищейка». Его снимали в Новороссийске и Геленджике.

Основные съемки проходили летом 2017 года в Новороссийске на Южном рынке. Для участия в массовках сериала в апреле и октябре прошлого года приглашали сниматься местных жителей.

Во втором сезоне «Ищейки» подполковника полиции Александру Кушнир перевели из Москвы в небольшой город на берегу Черного моря.

Постепенно ей удалось наладить отношения с сотрудниками отдела и даже с непосредственным начальником, который по иронии судьбы оказался ее бывшим возлюбленным. Благодаря своим профессионализму и умению владеть собой в различных обстоятельствах Александра быстро заслуживает авторитет среди своих подчинённых.

На новом месте подполковника Кущшнир и ее коллег ждут множество интересных дел.