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В Воронежской области появился арт-объект в виде учёного кота
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В Воронежской области появился арт-объект в виде учёного кота 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Его установили в парке «Студенческий». Арт-объект в виде учёного кота, персонажа сказки Александра Пушкина, установили в парке «Студенческий» в Россоши в пятницу, 13 апреля. Его подарили специалисты Россошанского монтажного управления (РМУ), занимающиеся благоустройством парка. Из городского бюджета на создание металлического арт-объекта ничего не потратили, рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе администрации во вторник, 17 апреля. Арт-объект высотой примерно 1,5 м представляет собой скамью, на которой сидит учёный кот. Обратная сторона изображена в виде раскрытой книги со строками из сказки Пушкина. — Надеемся, что арт-объект будут ценить и беречь. Думаем, он будет пользоваться популярностью, поскольку вокруг парка располагаются три образовательных учреждения: школа, педагогический и мясомолочный колледж, — уточнили в пресс-службе администрации.
Россошанское монтажное управление (РМУ) выступило подрядчиком по благоустройству парка, проводимому благодаря участию в программе развития моногородов. По окончании работ — в ноябре 2017 года — РМУ подарило городу арт-объект в виде глобуса. Его также установили в парке. Тогда же специалисты пообещали к весне 2018 года изготовить арт-объект в виде учёного кота.
Дарья Крымова Фото — предоставлено администрацией Россоши
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