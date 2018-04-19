Парк возле дачи художника Бялиницкого-Бирули в Верхневолжье благоустроят

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости . Парк возле знаменитой дачи «Чайка» художника Витольда Бялыницкого-Бирули, расположенной в Тверской области, будет благоустроен, сообщила РИА Новости председатель комитета по делам культуры Тверской области Ирина Репина.

"В свое время правительство Тверской области инициировало восстановление дачи «Чайка», поскольку здание очень обветшало и в 2013 году началась его реконструкция, из областного бюджета было выделено три миллиона рублей на проектные работы, на реставрацию — 27,5 миллионов рублей", — сказала Репина.

По ее словам, планируется сделать более комфортабельными дороги, план по реконструкции трассы до Удомли включен в проект по благоустройству территории усадьбы, чтобы туристы смогли активнее посещать этот объект культурного наследия.