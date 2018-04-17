Пишу вам с фронта: газета «АиФ в Архангельске» собирает военные письма

Совсем скоро вся страна будет отмечать годовщину победы в Великой Отечественной войне. В этом году праздник отмечается в 73-й раз. Ко Дню Победы еженедельник « Аргументы и Факты в Архангельске » предлагает читателям принять участие в нашей акции.

Память о погибших солдатах бережно хранится в каждой семье, а страшная война не обошла стороной, пожалуй, никого. Жены, матери, дети каждый день с нетерпением и особым трепетом ждали весточки с фронта. Каждый треугольничек, который приходил в дом, приносил большую радость: пишет — значит, живой.

Если у вас дома сохранились письма с фронта от ваших родных и близких — вы можете отправить их в газету. Письма мы опубликуем в праздничном победном выпуске 9 мая.

Вы можете переписать письмо от руки и отправить в редакцию почтой или отсканировать, ксерокопировать (в случае, если почерк не совсем разборчив — просим приложить расшифровку письма). Или же продиктовать текст письма по телефону.

Можно принести оригинал письма в редакцию, мы его отсканируем и сразу же вернём его обратно. Есть возможность переслать письмо по Интернету. Акция будет проводиться до 6 мая включительно.