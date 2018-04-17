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Пишу вам с фронта: газета «АиФ в Архангельске» собирает военные письма
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Пишу вам с фронта: газета «АиФ в Архангельске» собирает военные письма 

АиФ Архангельск 2 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
Совсем скоро вся страна будет отмечать годовщину победы в Великой Отечественной войне. В этом году праздник отмечается в 73-й раз. Ко Дню Победы еженедельник «Аргументы и Факты в Архангельске» предлагает читателям принять участие в нашей акции.
Память о погибших солдатах бережно хранится в каждой семье, а страшная война не обошла стороной, пожалуй, никого. Жены, матери, дети каждый день с нетерпением и особым трепетом ждали весточки с фронта. Каждый треугольничек, который приходил в дом, приносил большую радость: пишет — значит, живой.
Если у вас дома сохранились письма с фронта от ваших родных и близких — вы можете отправить их в газету. Письма мы опубликуем в праздничном победном выпуске 9 мая.
Вы можете переписать письмо от руки и отправить в редакцию почтой или отсканировать, ксерокопировать (в случае, если почерк не совсем разборчив — просим приложить расшифровку письма). Или же продиктовать текст письма по телефону.
Можно принести оригинал письма в редакцию, мы его отсканируем и сразу же вернём его обратно. Есть возможность переслать письмо по Интернету. Акция будет проводиться до 6 мая включительно.
Наши контакты: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 73, офис 304. Электронный адрес: aifgazeta@yandex.ru. У нас есть группа ВКонтакте — «Аргументы и Факты. Новости Архангельска». Справа внизу есть колонка «Контакты», в которой указаны журналисты: Наталья Попова, Екатерина Емельянова, Юрий Скородумов. То есть вы можете написать нам лично. Телефон редакции 8 (8182) 211-083.
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