Жителей ЮЗАО приглашает аллея аттракционов «Добрые сказки»

Аллея игр открылась в Воронцовском парке. В новом сезоне место сосредоточения детских забав будет носить новое имя: аллея аттракционов «Добрые сказки». Об этом пишет газета «Обручевский меридиан».

Покататься на аттракционах можно будет каждый день с 11:00 до 20:00. Уже открыты самые любимые из них — автодром и «Акула». Также мальчишки и девчонки уже сегодня могут попрыгать на батуте. Остальные аттракционы начнут работать, как только окончательно установится теплая погода. В этом году на аллее появится несколько новинок, которые станут сюрпризом для посетителей. Вход на аллею аттракционов — со стороны Ленинского проспекта и улицы Новаторов. Приглашаются взрослые и дети.