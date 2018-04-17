Ещё
С начала 2018 г. за пособием при рождении первенца обратились 716 самарских семей
Далее:
Читайте также:
Ещё

С начала 2018 г. за пособием при рождении первенца обратились 716 самарских семей 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
Кристина Замара и ее супруг Сергей Чернов — первые из жителей Промышленного района Самары, кто обратился в местное управление соцзащиты за новым пособием. Три месяца назад в их семье появился долгожданный первенец Мирон. Кристина по профессии менеджер, сейчас в декрете. Сергей временно не работает, помогает жене с ребенком. Произведя нехитрые вычисления в домашней бухгалтерии, супруги поняли, что имеют право на новую финансовую поддержку от государства.
По словам Кристины, никакой бумажной волокиты не было — документы собрали за несколько дней, написали заявление в управление социальной защиты населения Промышленного района, и уже через месяц семье перечислили сумму в размере 9 967 рублей.
"Помощь ощутимая, — говорит Кристина. — Как только получили первую выплату, купили Мирону качели, которые очень понравились мальчику. Планируем купить летнюю коляску. Сын растет не по дням, а по часам, поэтому требуются и новая одежда, и памперсы, и развивающие игрушки. Поэтому очень рады, что в нашей стране появилась еще одна мера поддержки молодых семей".
Размер выплаты равен величине прожиточного минимума на детей, установленной в нашем регионе. В министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области уделяют пристальное внимание информированию граждан о новых государственных инициативах. Специалисты регулярно проводят разъяснительную работу, консультируют граждан в родильных домах, поликлиниках, отделах ЗАГСа, а также помогают в сборе документов.
"За новой мерой поддержки с начала года к нам обратилось 58 семей, — говорит руководитель управления социальной защиты населения Промышленного района Людмила Матвеева. — Пятьдесят из них уже получают выплату".
Всего в Самаре по итогам первого квартала в органы соцзащиты за деньгами на первенца обратились 716 жителей. Выплаты назначены 592 гражданам, из которых 549 человек уже стали получателями ежемесячного пособия.
Право на его получение возникает в случае, если ребенок родился с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения. К примеру, для семьи из трех человек доход не должен превышать 49 тысяч 824 рубля в месяц.
Заявление о назначении выплаты можно подать по месту жительства в орган социальной защиты населения либо через многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг.
На реализацию данной меры поддержки в Самарской области в этом году предусмотрено 410 млн 689,6 тыс. рублей. Финансируется новая выплата из средств резервных фондов правительства и президента РФ, заложенных в бюджете на 2018–2020 годы.
Ираида Блюм, начальник отдела организации социальных выплат управления социальной защиты населения Промышленного района Самары:
— Чтобы получить пособие в полном объеме, его нужно оформить в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. Оно назначается с даты обращения на срок один год, после чего нужно снова подтвердить право на его получение.
Волга Ньюс: последние новости
Волжский русский народный хор выступил с концертной программой "Эх, Самара-городок!" "Дом.ru" и Amediateka приглашают в "Мир Дикого Запада" Ани Лорак везет в Самару шоу "DIVA"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало со звездами «Аншлага»14
Что стало с популярными группами и певцами 90-х21
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя8
Тест: угадайте актеров русского происхождения
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение