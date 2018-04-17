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Библионочь. Ночь сериалов и частичка волшебства от писательницы Милены Завойчинской
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Библионочь. Ночь сериалов и частичка волшебства от писательницы Милены Завойчинской 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Национальная библиотека ЯНАО 21 апреля готовит яркое мероприятие — «НочьСериалов.lib». Мероприятие пройдет в рамках всероссийской акции «Библионочь». Салехардцы смогут посмотреть онлайн популярные сериалы на потолке, а также попробовать себя в роли актёра на мастер-классе Антона Заичкина.
Специальным гостем станет писательница Милена Завойчинская, которая умеет создавать целые волшебные миры на страницах своих книг. Она — автор нескольких книжных циклов, пишет в жанре фэнтези. Одна из последних серий писательницы называется «Высшая школа библиотекарей». Каждая книга разошлась тиражом более чем в 10 тыс. экземпляров.
Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в Национальной библиотеке Ямала, на встрече с читателями Милена расскажет, что такое магия и как поселить её на страницах книги. Также все желающие смогут задать вопрос автору лично. Сотрудники библиотеки советуют взять с собой книгу автора, чтобы она смогла оставить частичку волшебства, отметив её автографом.
Также в программе — интересные мастер-классы, литературные площадки, игротека и детективная история в тайной комнате.
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