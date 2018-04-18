Волонтеры рассказали о правилах безопасности в городе и на природе

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в Казани и других городах Республики Татарстан работает с 2012 года. За 5 лет было осуществлено 600 поисков, 415 человек были найдены живыми. А с августа 2017 года появилось новое профилактическое направление — Школа безопасности «Лиза Алерт».

На открытой лекции волонтеры «Лиза Алерт» рассказали казанцам об основных правилах безопасности. Например, что необходимо брать с собой на прогулку в лес, что делать, когда пропал близкий человек, а также почему ложный вызов лучше, чем упущенное время.

Родители не всегда разговаривают с детьми на тему безопасности: иногда боятся напугать и поселить страх в ребенке, или не знают, как просто и понятно объяснить ему жизненно важные правила. На собрании инструкторы на будничных ситуациях показали родителям каким правилам и как научить детей чувствовать себя комфортно в городской обстановке и знать, как вести себя в неожиданной ситуации: например, к кому ребёнок может обратиться за помощью, если остался один в незнакомом месте, что он должен делать, если кто-то преследует его на улице или неожиданно схватил.

Также в рамках родительского собрания, пока взрослые слушали лекцию, для маленьких казанцев прошли обучающие игры с инструкторами «Лиза Алерт», на которых дети на практике научились применять правила безопасности и узнали, что нужно делать в экстремальных ситуациях.

Волонтерам отряда «Лиза Алерт» в деле поиска пропавших людей с 2012 года помогает «Билайн». За это время компания предоставила поисково-спасательному отряду ряд сервисов. Первый — это телефон бесплатной горячей линии «Лиза Алерт» 8-800-700-54-42, на который можно позвонить в любое время и попросить помощи в поиске пропавшего человека.

В декабре прошлого года «Билайн» запустил сервис SMS-информирования о поисках пропавших людей. Сервис специально разработан для того, чтобы привлечь к поискам как можно больше людей, находящихся рядом. Чтобы оформить подписку на рассылку от поискового отряда, необходимо зайти на сайт lizaalert.beeline.ru, ввести номер телефона и выбрать нужные параметры. Абоненты основных операторов смогут выбрать город, район или область для получения информации о поисках. Плата за пользование сервисом не взимается, при этом участники благодаря возможности гибких настроек смогут выделить для себя приоритетные направления — например, поиск детей или пожилых людей, которые теряются как в городе, так и за городом. Смс-уведомление будет содержать информацию о пропавшем, координаты поискового штаба и телефон информационного координатора, который курирует поиски.

Для того, чтобы у абонентов компании всегда была под рукой возможность определить местоположение родных, которые нуждаются в заботе, оператор разработал услугу «Локатор». Она позволяет определять местоположение телефонных аппаратов тех номеров, чьи владельцы заранее дали на это согласие. Почему это важно? Когда пропадает ребенок или пожилой человек, у которого есть с собой мобильный телефон, второй звонок его родственников после звонка в полицию — это звонок сотовому оператору: «Помогите найти человека! Сообщите его координаты!» Однако на законодательном уровне оператор не может предоставлять такую информацию и никак не сможет помочь в тот момент, когда счет идет на минуты. Тут и приходит на помощь услуга «Локатор». Причем, можно посмотреть карту не только с компьютера, но и с мобильного телефона — у «Локатора» есть мобильное приложение.

«Каждый год пропадают тысячи детей. Они теряются на прогулках в парках, на оживленных улицах, уходят с детских площадок вместе с незнакомыми людьми. «Билайн» об этом знает не понаслышке и реализует социальные проекты, которые помогают нам быть ближе к клиенту, видеть его каждодневные заботы о детях и пожилых родителях. И здесь «Билайн» в первую очередь ориентируется на разработку технологических решений, которые помогают быть уверенным в безопасности своих близких», — отметил Ильгиз Гибадуллин, территориальный управляющий Казанского кластера ПАО «ВымпелКом».

Организаторами события в столице Республики Татарстан вместе с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» и компанией «Билайн», выступили Дирекция парков и скверов г. Казани, а также городской проект «Добрая Казань».

Родительское собрание «Школа Лиза Алерт» в Казани — одно из серии подобных мероприятий, которые добровольцы отряда проводят по всей стране. Встречи уже прошли в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Орле, Екатеринбурге и Саратове. Следующие мероприятия планируются в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Брянске, Уфе, Воронеже, Курске, Санкт-Петербурге, Москве и других городах России.

Полное расписание мероприятий можно посмотреть здесь.

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