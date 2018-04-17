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Кадыров удалил опухоль мозга юной волейболистке из Саратовской области
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Кадыров удалил опухоль мозга юной волейболистке из Саратовской области 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Капитана волейбольной команды «Олимпия» из Пугачева Кристину Попову оперировал в Центре нейрохирургии имени Бурденко в Москве детский нейрохирург Шавкат Кадыров, спортсменка себя чувствует хорошо и идёт на поправку, сообщила корреспонденту «АиФ-Саратов» мама Кристины Ольга Попова.
Мама Кристины рассказала, что пока ребёнок самостоятельно ходить не может, но потихоньку уже старается сама вставать с кровати. «Операция прошла успешно, речь, зрение, движение рук и память не изменилась, будет проведено на днях повторное МРТ, а также мы ждёт результаты гистологии. Моя Кристина боец, спустя день после операции села за учебники по алгебре, на днях уже врачи планируют выписать нас, далее будет реабилитация. Хочу поблагодарить саратовцев за моральную и материальную помощь, мне поступают множество звонков, совершенно незнакомые люди поддерживают нас, рассказывают свои истории о том, как им удалось победить эту болезнь. Я искренне тронута такой отзывчивостью своих земляков», — рассказала Ольга Попова.
Редакция «АиФ-Саратов» просит читателей помочь семье Поповых справиться с болезнью дочери, все желающие могут перевести деньги на карту Сбербанка 2202200284538038, получатель: Ольга Николаевна Попова, телефон мамы +79271572211.
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