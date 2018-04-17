Подростки из Зеленоградска вступили в команду водолазов

Как вести себя под водой, как на глубине прочистить маску, и сколько весит полная экипировка водолаза? Теперь это знают и воспитанники Центра помощи детям «Наш дом». Это в Зеленоградске. Опытные дайверы наведались к ним в гости.

Гидрокостюмы, ласты и маски. Воспитанники центра помощи детям «Наш дом» полностью готовы к погружению. Первое практическое занятие начинается с инструктажа. Опытные дайверы учат ребят жестам, с помощью которых можно общаться под водой.

Из центра «Наш дом» постигают искусство дайвинга всего двенадцать ребят. Попасть в команду водолазов непросто — нужно иметь крепкое здоровье и хорошие оценки в школе.

У четырнадцатилетней Тани одно из самых любимых увлечений — рисование. Для неё подводные пейзажи озёр и морей — новый источник вдохновения.

Татьяна, воспитанник центра помощи детям «Наш дом»:

— Ты под водой многое узнаёшь. В книжках — просто картинки. А когда ты всё это наяву видишь, можешь потрогать, то это реалистичнее и прикольно.

Полная экипировка водолаза весит более 15-ти килограммов. Это тяжелее одного из самых прочных армейских бронежилетов.

Самое важное оборудование для дайвера — это скуба — специальный жилет и баллон. Рассчитан на 2300 литров сжатого воздуха. Этого запаса под водой хватает примерно на полтора часа.

В первую очередь, начинающих водолазов учат технике безопасности. По словам профессионалов, что делать в чрезвычайных ситуациях, и как самостоятельно под водой прочистить маску, должен знать каждый.

«Дайвер — это человек выносливый, физически активный. Он хорошим стратегом должен быть. Он должен уметь строить план погружения, выполнять этот план и следовать строго намеченной цели. Если дети заинтересуются, мы попытаемся помочь им развить эти качества», — отмечает Лариса Метлина, стафф-инструктор дайвинг-центра «Батискаф»

В память о пройдённом подводном занятии у каждого из ребят теперь есть почётный диплом с краткой инструкцией для начинающих дайверов. Следующий этап — погружение в открытой воде. Уже этим летом подростки будут нырять в водоёме недалеко от посёлка Янтарный.