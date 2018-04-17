Хоровод — медитация по-русски. Как фольклор помогает развитию демократии

Испокон веков на Руси было принято жениться и выходить замуж во время праздника Красная горка. Он символизирует приход весны, начало новой жизни. Есть такое поверье «Кто на Красной горке женится, тот вовек не разведётся». Почему сбываются народные приметы, и как фольклор помогает развитию демократии, «АиФ-Казань» рассказал директор Казанского центра русского фольклора Александр Смирнов

Вместо торта — репей

Ольга Любимова , «АиФ-Казань»: Александр Константинович, у каждого народа есть поверья, приметы. Они, правда, действуют?

Александр Смирнов: Наше подсознание — огромный ресурс, о котором мы мало что знаем. Вполне возможно, что там хранятся сведения, собранные тысячелетиями — опыт наших предков. Во всяком случае, некоторые этнографы находят логическое объяснение такому поверью: заблудившийся человек выйдет из леса, надев наизнанку верхнюю одежду, тем самым «обманет лешего». Он перестаёт паниковать и может сориентироваться, самостоятельно найти путь. Если говорить о Красной горке, то свадьба в этот праздник даёт молодым хороший настрой на всю жизнь.

— Свадебный торт, букет невесты — западные символы. А что должно быть на русской свадьбе?

— Записывая несколько лет назад свадьбу в селе Караваево Алексеевского района, я понял: она сложнее оперы. Только одна часть, когда жених приезжает за невестой, состоит из 25 песен. Говорит дружка, ему отвечают, невесте расплетают и заплетают косу — для каждого момента есть специальная песня. Ещё на свадьбе принято наряжать репей (это символ девичьей красоты), величать гостей. Подружки невесты поют песню каждому гостю, называя его по имени и отчеству.

Была и такая семейная традиция: отработав в поле, муж с женой вечером приходили домой, садились и вместе пели. Они прилаживались друг к другу через песню. В этом было их единство. Точно так же во дворе детей объединяет игра. В праздник вся община встаёт в хоровод. Это медитация по-русски — не наедине с собой, а в общении. Возьмите Никольский хоровод — там движение магическое. Это не беготня вокруг ёлки. Люди медленно делают шаг вперёд и шаг назад. И весь круг как бы дышит и слегка движется. Люди в хороводе стоят плечом к плечу, держатся за мизинцы. Они едины и независимы: всё идёт по правилам, которые они создали сами.

— В Татарстане проходят всероссийские фестивали «Каравон», «Кузьминки». И всё же фольклор часто считают чем-то косным.

— Наоборот, он самый живой — постоянно изменяется, потому что народ сам создаёт произведения — по своему выбору. Никто не навязывает ему ничего сверху. Это принципиальная разница этнической культуры от академической или поп-культуры.

Сейчас мы даже не понимаем, что произошла подмена этнических праздников этнополитическими. Эти праздники создают одни люди, а другие только «потребляют». Поэтому на них приглашают эстраду, устраивают прыжки с парашютами… Кстати, на народных праздниках сцена совсем не нужна, там все — и исполнители, и зрители.

Игра по имени «жизнь»

— В этом году в школах РТ ввели уроки русского языка как родного. Кто-то на этих уроках изучает историю Казани, кто-то — русские сказки. Что предложили бы вы?

— Народные игры, причём не только детские, но и молодёжно-подростковые. Чтобы дети могли реально общаться, взяв друг друга за руку, например. Это нужно не только для разрядки. Если ребёнок всё детство сидит в телефоне, став подростком, он испытывает массу конфликтов. Отсюда суициды, наркотики… Игры позволяют не под руководством взрослых, а между собой научиться жить по правилам, подчиняться им, приспосабливаться друг к другу. Вести себя в ситуации, когда ты не прав, и исправляться. Кстати, изучая игры, которые были на вечёрках, я с удивлением узнал, что такие игры были и у татар.

Мальчишки должны уметь драться, ведь они будущие мужчины. Для этого есть соревновательные игры, кулачные бои. После игровых фольклорных программ, которые мы проводили, учителя отмечали, что класс становится другим — более дружным и более внимательным друг к другу.

Раньше знакомились на вечёрках — то есть вечеринках, посиделках. Там танцевали, тоже играли. Были, например, поцелуйные игры. Парень ходил по кругу и ему пели специальную песню, он выбирал девушку, которую поцелует. Это тоже воспитание: в этом возрасте молодой человек впервые публично может поцеловать девушку. Как выясняется на вечёрках, которые проводим мы, и сейчас для многих знакомство — серьёзная внутренняя проблема.

— Есть мнение: у русских песни грустные, протяжные. Мол, это говорит о рабской психологии, к тому же до середины XIX века страна жила при крепостном праве.

— В США рабство отменили позже, чем в России — в 1865 году. Помещиков-садистов в России были единицы, их судили, наказывали, об этом знала вся страна. А у крепостного права были свои плюсы. В голодные годы помещики были обязаны содержать своих крепостных. Народ отрабатывал барщину и был в значительной степени независим, владел своей культурой. Большой вопрос, стали ли крестьяне счастливее, когда их освободили, а землю не дали?

Почему-то ментальность древних греков никто не называет рабской. Греция — колыбель демократии, источник современной культуры. Но одним из главных жанров древнегреческого искусства была трагедия. Она учила сопереживать, несла очищение, катарсис. Те же чувства описаны в рассказе Тургенева «Певцы» о соревновании двух певцов. Поразительно, как дворянин сумел понять суть русской песни и описать, как она преображает людей.

Тяжело, но весело

— Сегодня масса исполнителей народных песен. А вы говорите, что их мало кто понимает.

— Большинство исполнителей к фольклору не имеют никакого отношения. Фольклорные коллективы должны сами записывать народные песни, учиться петь не по нотам, а с голоса. Ноты передают мелодии схематично.

Если в классической музыке все «роли» 1-го, 2-го, 3-го голоса жёстко распределены, то в народной каждый голос может варьироваться: один может пойти вверх, другой — в это время вниз. Они свободны. Тут могут быть диссонантные сочетания, но такая «демократия» создаёт особенную гармонию. Ею восхищался ещё придворный музыкант Екатерины II, композитор Джузеппе Сарти . Услышав песню простых гребцов, он сказал, что прославленным итальянским певцам пришлось бы разучивать её не меньше недели.

— Наш разговор не напоминает спор западников и славянофилов?

— Вопрос в акцентах. Одно дело, когда мы западную культуру знаем и уважаем. Другое — когда она вытесняет нашу. Но, если мы станем западной культурой, то в любом случае это будет культура второго сорта. Почему мы должны про себя забыть?… Когда не было гармониста, люди научились играть на печной заслонке, на самоварной трубе. И это была настоящая музыка. Старожилы в один голос говорят, что жили они очень тяжело, но весело. То есть народная культура всегда помогала в трудных ситуациях — сохраняла эмоциональный стержень, оптимизм.