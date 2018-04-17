Испокон веков на Руси было принято жениться и выходить замуж во время праздника Красная горка. Он символизирует приход весны, начало новой жизни. Есть такое поверье «Кто на Красной горке женится, тот вовек не разведётся». Почему сбываются народные приметы, и как фольклор помогает развитию демократии, «АиФ-Казань» рассказал директор Казанского центра русского фольклора Александр Смирнов.
Вместо торта — репей
Ольга Любимова, «АиФ-Казань»: Александр Константинович, у каждого народа есть поверья, приметы. Они, правда, действуют?
Александр Смирнов: Наше подсознание — огромный ресурс, о котором мы мало что знаем. Вполне возможно, что там хранятся сведения, собранные тысячелетиями — опыт наших предков. Во всяком случае, некоторые этнографы находят логическое объяснение такому поверью: заблудившийся человек выйдет из леса, надев наизнанку верхнюю одежду, тем самым «обманет лешего». Он перестаёт паниковать и может сориентироваться, самостоятельно найти путь. Если говорить о Красной горке, то свадьба в этот праздник даёт молодым хороший настрой на всю жизнь.
— Свадебный торт, букет невесты — западные символы. А что должно быть на русской свадьбе?
— Записывая несколько лет назад свадьбу в селе Караваево Алексеевского района, я понял: она сложнее оперы. Только одна часть, когда жених приезжает за невестой, состоит из 25 песен. Говорит дружка, ему отвечают, невесте расплетают и заплетают косу — для каждого момента есть специальная песня. Ещё на свадьбе принято наряжать репей (это символ девичьей красоты), величать гостей. Подружки невесты поют песню каждому гостю, называя его по имени и отчеству.
Была и такая семейная традиция: отработав в поле, муж с женой вечером приходили домой, садились и вместе пели. Они прилаживались друг к другу через песню. В этом было их единство. Точно так же во дворе детей объединяет игра. В праздник вся община встаёт в хоровод. Это медитация по-русски — не наедине с собой, а в общении. Возьмите Никольский хоровод — там движение магическое. Это не беготня вокруг ёлки. Люди медленно делают шаг вперёд и шаг назад. И весь круг как бы дышит и слегка движется. Люди в хороводе стоят плечом к плечу, держатся за мизинцы. Они едины и независимы: всё идёт по правилам, которые они создали сами.
— В Татарстане проходят всероссийские фестивали «Каравон», «Кузьминки». И всё же фольклор часто считают чем-то косным.
— Наоборот, он самый живой — постоянно изменяется, потому что народ сам создаёт произведения — по своему выбору. Никто не навязывает ему ничего сверху. Это принципиальная разница этнической культуры от академической или поп-культуры.
Сейчас мы даже не понимаем, что произошла подмена этнических праздников этнополитическими. Эти праздники создают одни люди, а другие только «потребляют». Поэтому на них приглашают эстраду, устраивают прыжки с парашютами… Кстати, на народных праздниках сцена совсем не нужна, там все — и исполнители, и зрители.
Игра по имени «жизнь»
— В этом году в школах РТ ввели уроки русского языка как родного. Кто-то на этих уроках изучает историю Казани, кто-то — русские сказки. Что предложили бы вы?
— Народные игры, причём не только детские, но и молодёжно-подростковые. Чтобы дети могли реально общаться, взяв друг друга за руку, например. Это нужно не только для разрядки. Если ребёнок всё детство сидит в телефоне, став подростком, он испытывает массу конфликтов. Отсюда суициды, наркотики… Игры позволяют не под руководством взрослых, а между собой научиться жить по правилам, подчиняться им, приспосабливаться друг к другу. Вести себя в ситуации, когда ты не прав, и исправляться. Кстати, изучая игры, которые были на вечёрках, я с удивлением узнал, что такие игры были и у татар.
Мальчишки должны уметь драться, ведь они будущие мужчины. Для этого есть соревновательные игры, кулачные бои. После игровых фольклорных программ, которые мы проводили, учителя отмечали, что класс становится другим — более дружным и более внимательным друг к другу.
Раньше знакомились на вечёрках — то есть вечеринках, посиделках. Там танцевали, тоже играли. Были, например, поцелуйные игры. Парень ходил по кругу и ему пели специальную песню, он выбирал девушку, которую поцелует. Это тоже воспитание: в этом возрасте молодой человек впервые публично может поцеловать девушку. Как выясняется на вечёрках, которые проводим мы, и сейчас для многих знакомство — серьёзная внутренняя проблема.
— Есть мнение: у русских песни грустные, протяжные. Мол, это говорит о рабской психологии, к тому же до середины XIX века страна жила при крепостном праве.
— В США рабство отменили позже, чем в России — в 1865 году. Помещиков-садистов в России были единицы, их судили, наказывали, об этом знала вся страна. А у крепостного права были свои плюсы. В голодные годы помещики были обязаны содержать своих крепостных. Народ отрабатывал барщину и был в значительной степени независим, владел своей культурой. Большой вопрос, стали ли крестьяне счастливее, когда их освободили, а землю не дали?
Почему-то ментальность древних греков никто не называет рабской. Греция — колыбель демократии, источник современной культуры. Но одним из главных жанров древнегреческого искусства была трагедия. Она учила сопереживать, несла очищение, катарсис. Те же чувства описаны в рассказе Тургенева «Певцы» о соревновании двух певцов. Поразительно, как дворянин сумел понять суть русской песни и описать, как она преображает людей.
Тяжело, но весело
— Сегодня масса исполнителей народных песен. А вы говорите, что их мало кто понимает.
— Большинство исполнителей к фольклору не имеют никакого отношения. Фольклорные коллективы должны сами записывать народные песни, учиться петь не по нотам, а с голоса. Ноты передают мелодии схематично.
Если в классической музыке все «роли» 1-го, 2-го, 3-го голоса жёстко распределены, то в народной каждый голос может варьироваться: один может пойти вверх, другой — в это время вниз. Они свободны. Тут могут быть диссонантные сочетания, но такая «демократия» создаёт особенную гармонию. Ею восхищался ещё придворный музыкант Екатерины II, композитор Джузеппе Сарти. Услышав песню простых гребцов, он сказал, что прославленным итальянским певцам пришлось бы разучивать её не меньше недели.
— Наш разговор не напоминает спор западников и славянофилов?
— Вопрос в акцентах. Одно дело, когда мы западную культуру знаем и уважаем. Другое — когда она вытесняет нашу. Но, если мы станем западной культурой, то в любом случае это будет культура второго сорта. Почему мы должны про себя забыть?… Когда не было гармониста, люди научились играть на печной заслонке, на самоварной трубе. И это была настоящая музыка. Старожилы в один голос говорят, что жили они очень тяжело, но весело. То есть народная культура всегда помогала в трудных ситуациях — сохраняла эмоциональный стержень, оптимизм.