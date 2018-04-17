Маша Распутина (Алла Агеева)

Дата рождения: 13 мая 1964 год Место рождения: Белово, Кемеровская область, Россия

Знак зодиака: Телец

Алла Агеева родилась в семье Николая Агеева , работника Беловской ГРЭС и Лидии Агеевой, гидрогеолога из Одессы, приехавшей в Сибирь с экспедицией и оставшейся жить там с мужем. У Аллы есть старший брат Николай. Родители будущей исполнительницы много работали, поэтому вынуждены были отдать девочку на воспитание бабушке и дедушке. До школы Алла жила в деревне Уроп, а в первый класс она пошла в городе Белово. В школе девочка делала успехи. Получив начальное образование, Агеева поехала в Москву поступать в театральный вуз, но там ей дали от ворот поворот, и она приняла решение отправиться в Кемеров. Там она поступила в Кемеровский государственный университет культуры и искусств. На вступительных экзаменах педагог из Тверского музыкального училища предложил ей поступать в его вуз. Алла не отказалась, поступила на дирижёрско-хоровое отделение училища Твери и окончила его в 1988 году.

После окончания музыкального училища Алла переехала в Москву, где познакомилась с продюсером и будующим мужем Владимиром Ермаковым . Она записала свою первую песню «Играй, музыкант». В 1989 году песня стала хитоми получила Гран-при фестиваля поп и рок-музыки «Пхеньян 89». Продюсер предложил ей взять псевдоним и остановил свой выбор на «Маше Распутиной». Маша — традиционное русское имя, а Распутина намекает на ее связь с Сибирью ( Григорий Распутин был родом из Сибири).

В 1990ом году с Распутиной хотели сотрудничать многие авторы музыкальных песен. В этот период завязалась ее дружба с Леонидом Дербеневым и продолжалась вплоть до его смерти в 1995 году. Благодаря этому творческому тандему появилось много хитов. В 1991 году артистка записала свой первый музыкальный альбом. Он был весьма успешен на родине. И тогда Агеева решает выходить на международный рынок. Она выпустила альбом «I Was Born in Siberia», но песни исполнялись на русском языке. В мире музыку сибирячки не признали, но опять же на родине она имела большой успех.

Алла выпускала один альбом за другим до рождения дочери Лиды. Ребенок изменил отношение артистки к сцене. Ее уже не так интересовал успех, все свое время она посвящала малышке. Триумфальное возвращение в шоу-бизнес состоялось в с песней «Роза чайная», спетой в дуэте с культовым исполнителем России Филиппом Киркоровым . Композиция мгновенно стала хитом, взлетев на первые позиции российских хит-парадов. Позже артистка издала альбом, в котором были собраны все ее хиты, а почти все, что исполняла в разное время Распутина, становилось хитами.

Личная жизнь Маши Распутиной

Со своим мужем, отцом дочери Лиды, Владимиром Ермаковым артистка познакомилась, когда еще только начинала карьеру. Именно он придумал звучный псевдоним артистке. Пара узаконила свои отношения только спустя восемь лет после совместного проживания. В концу 90-ых годов брак распался из-за неверности супруга. Позже артистка вспоминала, что совместно прожитые годы были для нее адом, они постоянно ругались с мужем по поводу и без него. После развода дочь артистки Лида приняла решение жить с отцом, что стало для Маши большим испытанием. Она считает, что супруг специально настраивал дочь против нее, рассказывая выдуманные истории девушке. Позже стало известно, что дочь Распутиной Лида страдает психическим заболеванием. Девушка лечилась в клинике, а после выписка оказалась никому не нужно — ни отцу, ни матери.

В 2017 году Владимир Ермаков умер за кулисами популярного ток-шоу. Распутина призналась, что нисколько не жалеет о его кончине.

В 1999 году певица вышла замуж за бизнесмена и продюсера Виктора Захарова . Спустя год у них родилась девочка Мария. Артистка до сих пор состоит в браке со своим избранником.

Факты:

Прошлое родного брата Маши Распутиной Николая Агеева связано с криминалом. Он отсидел за убийство несовершеннолетнего мальчика;

Ермаков оставил после себя недвижимость на 13 млн рублей. На нее претендует его дочь Лида и сын от первого брака. Битва за наследство длится уже год. Распутина планирует получить квартиры, чтобы оплачивать лечение дочери, которое, как она утверждает, дорогостоящее.

Дискография

1991 — Городская сумасшедшая

1993 — Я родилась в Сибири

1994 — Синий понедельничек

1995 — Маша Распутина (Сингл)

1996 — Я была на Венере

1998 — Ты меня не буди

2000 — Поцелуй меня при всех

2001 — Живи, страна!

2003 — Роза чайная

2008 — Маша Распутина. The Best