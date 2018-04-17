«Пейте, дети, молоко». Уральские аграрии взялись за «производство» добра

Лучший способ справится с проблемой — помочь тому, кому еще труднее. По этому пути пошли уральские сельхозпроизводители, став инициаторами «долгоиграющей» благотворительной акции.

«Сердце разорвется»

Животноводы Среднего Урала переживают кризис перепроизводства. Перегруженные мощности молокозаводов региона, катастрофическое снижение закупочных цен на молоко, политика торговых сетей, делающих ставку на дешевый зарубежный товар — все это привело к проблемам с реализацией местной молочной продукции ( «АиФ-Урал» подробно писал об этом в №15). Пока власти принимают экстренные меры по поддержке молочного животноводства, аграрии решили отдавать невостребованную продукцию землякам, по тем или иным причинам испытывающим нужду.

«Мы всеми путями пытаемся решить проблему с реализацией молока, — говорит руководитель кооператива сельхозпроизводителей «Спас» Сухого Лога Екатерина Быкова , — даже вывозим его на ярмарки. Все равно остается значительное количество невостребованного, и замечу, скоропортящегося, продукта. Думали что делать? Сокращать объемы производства? Но ведь в их наращивание вложено столько труда и средств. Кроме того, это бы неизбежно повлекло за собой либо снижение уровня заработной платы работников, либо сокращение людей, а об этом не может быть и речи. Так же как о том, чтобы просто выливать молоко — у нас сердце разорвется! Поэтому мы решили направлять излишки молока на благотворительные нужды. Связались с несколькими фондами, с региональным отделением Красного креста — все без исключения поддержали нашу инициативу».

По словам Екатерины Игоревны, передача молока нуждающимся — не разовая акция, сельхозпроизводители намерены «дружить домами» с благотворительными организациями всерьез и долго.

«В чем подвох?»

Символично, что первая раздача молока многодетным семьям Екатеринбурга в региональном отделении Красного Креста прошла на прошлой, пасхальной, неделе. «Спасовцы» привезли сюда более 200 литров свежего продукта, который был расфасован в одноразовые емкости.

«Мы с радостью откликнулись на инициативу производителей, — говорит председатель Свердловского отделения Российского Красного Креста Дмитрий Вершинин . — Я сам отец троих ребятишек, поэтому не понаслышке знаю, сколь жесткая у нас ведется политика в отношении семей с детьми, знаю, какие драконовские цены на детские товары, в том числе, на детское питание. И понимаю, что любая поддержка семьям лишней не будет. Тем более, что молоко — продукт необходимый для ребенка. К слову, инициаторы акции предоставили нам на продукцию все необходимые документы, в том числе сертификат соответствия качеству».

Информация о благотворительной раздаче молока многодетным семьям (и просто семьям, имеющим детей) разлетелась молниеносно посредством волонтеров организации и социальным сетям. На сегодняшний день питательный продукт местных производителей получили уже 150 семей. Интересно, что многие родители, выражая восторг по поводу «неожиданной радости», тем не менее осторожно интересовались: «А в чем подвох?». Люди, увы, не привыкли к тому, что кто-то для них может сделать добро «безвозмездно, то есть даром», поэтому выказывали недоумение. Сотрудники Красного креста терпеливо объясняли каждому, что никакого подвоха нет, просто мир не без добрых людей.