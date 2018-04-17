Музей занимательных наук на Соколе подготовил для детей программу в честь Дня космонавтики

На День космонавтики музей занимательных наук «Экспериментаниум» в районе Сокол провел насыщенную программу для подрастающего поколения. Почувствовав себя межгалактическими путешественниками, ребята совершили посадку на безымянной планете и справились с нелегкими испытаниями.

— Дети прошли непростые, но веселые задания, чтобы добыть реактивное топливо для своего корабля. На пути их ждали встречи с местными жителями, которые пытались захватить юных путешественников в плен, — сообщили в пресс-службе музея.

В конце игры смелость и смекалка все же помогли ребятам благополучно вернуться домой. (ео)