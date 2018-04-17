Ещё
Музей занимательных наук на Соколе подготовил для детей программу в честь Дня космонавтики
Далее:
Читайте также:
Ещё

Музей занимательных наук на Соколе подготовил для детей программу в честь Дня космонавтики 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
На День космонавтики музей занимательных наук «Экспериментаниум» в районе Сокол провел насыщенную программу для подрастающего поколения. Почувствовав себя межгалактическими путешественниками, ребята совершили посадку на безымянной планете и справились с нелегкими испытаниями.
— Дети прошли непростые, но веселые задания, чтобы добыть реактивное топливо для своего корабля. На пути их ждали встречи с местными жителями, которые пытались захватить юных путешественников в плен, — сообщили в пресс-службе музея.
В конце игры смелость и смекалка все же помогли ребятам благополучно вернуться домой. (ео)
Управа района Сокол города Москвы: последние новости
О жизни кочевников рассказали подросткам из Сокола Посиделки в русских народных традициях устроили на Соколе О транспортной инфраструктуре и результатах благоустройства в округе рассказал префект САО в документальной ленте
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало со звездами «Аншлага»14
Что стало с популярными группами и певцами 90-х21
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя8
Тест: угадайте актеров русского происхождения
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение