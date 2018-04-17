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Кощаковское сельское поселение присоединили к Казани
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Кощаковское сельское поселение присоединили к Казани 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Кощаковское сельское поселение вошло в состав Казани, такое решение было принято на 25-й сессии Казгордумы, передает «Татар-информ».
Сообщается, что 28 марта прошли общественные слушания по изменению границ муниципальных районов. В них приняли участие жители Казани, Кощаково и Пестречинского района, которые поддержали инициативу. На сессии также отметили, что реализация проектов не потребует финансовых затрат.
Справка
Общая площадь территории— 689,4 га. Административным центром поселения является село Кощаково, которое располагается от Пестрецов на расстоянии 22 км. Численность населения — 2622 человека.
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