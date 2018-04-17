В Воронеже отметят Международный день джаза

30 апреля в «Петровском» воронежцы отметят Международный день джаза.

В этот день на сцену Книжного клуба выйдут представители воронежской джазовой сцены: студия Игоря Файнбойма, джазового отделения колледжа имени Ростроповичей, Татьяна Спасибухова & Alexin 5, Blues Family и квартет Карины Кожевниковой.

А 21 апреля в «Петровском» выступит коллектив Raw Vision из Швейцария. Квинтет с аккордеоном — весьма нестандартная формация для современного европейского джаза, стремящегося либо к минимизации, либо к концептуальности высокого полёта.