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В Воронеже отметят Международный день джаза
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В Воронеже отметят Международный день джаза 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
30 апреля в «Петровском» воронежцы отметят Международный день джаза.
В этот день на сцену Книжного клуба выйдут представители воронежской джазовой сцены: студия Игоря Файнбойма, джазового отделения колледжа имени Ростроповичей, Татьяна Спасибухова & Alexin 5, Blues Family и квартет Карины Кожевниковой.
А 21 апреля в «Петровском» выступит коллектив Raw Vision из Швейцария. Квинтет с аккордеоном — весьма нестандартная формация для современного европейского джаза, стремящегося либо к минимизации, либо к концептуальности высокого полёта.
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