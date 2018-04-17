Мужские дни: когда на Руси стремились зачать мальчика

Как известно, существуют дни, благоприятные для зачатия с медицинской точки зрения. Но на Руси их определяли ещё и в соответствии с различными традициями, имевшими отношение как к язычеству, так и к христианству.

Лунные дни В дохристианской Руси оптимальную дату зачатия вычисляли в соответствии с движением небесных светил. В идеале лунный цикл должен был совпадать с женским менструальным циклом. Так, семь дней во время новолуния не разрешалось вступать в супружеские отношения.

Период полнолуния — с 11-го по 17-й день — звался «лунной дорогой». Вот тогда-то и рекомендовалось зачинать новую жизнь. Начиная с 18-го дня супруги вновь воздерживались: считалось, что ребенок, зачатый в такой день, будет обладать плохим здоровьем и дурным нравом. С 21-го дня до новолуния заниматься любовью разрешалось, но зачатие в этот период было маловероятным.

Также будущим родителям советовали заниматься продолжением рода не по ночам, а по утрам на рассвете или вообще в дневное время. Язычники считали, что Бог Солнца Ярило напитает дитя своей животворящей силой…

«Мужские» и «женские» дни Древние славяне верили, что пол будущего ребенка соотносится с тем днём, в который его зачали. Дело в том, что за судьбу младенца «отвечали» особые духи-покровители — Рожаницы, и он получал те или иные качества в зависимости от того, какая из Рожаниц царила в этот день. Поэтому в одни дни можно было зачать мальчика, в другие — девочку.

Дети Купалы и Перуна

В язычестве бытовало поверье, в соответствии с которым дата зачатия придавала ребёнку определённые свойства. Так, если зачатие происходило с Ивана Купалы до Перунова дня (с конца июня и до начала августа), это якобы давало младенцу жизненную силу. Мальчики, например, рождались настоящими богатырями.

На самом деле данное суеверие обусловлено вполне рациональными факторами. Зачатые в указанный период дети рождались в марте-апреле, когда день начинал удлиняться, а тепло прибывало. В древности считалось, что младенца, рожденного по весне, будет легче выкормить.

Сезонные особенности

В средней полосе России и в Сибири свадьбы, как правило, играли в конце августа — сентябре, после сбора урожая. В это время молодожёны находились на пике жизненной энергии, чему способствовали солнце и витамины, содержащиеся в овощах и фруктах.

Зачатие происходило по больше части в сентябре-октябре. А рождался ребёнок в июне-июле, так что ему для развития хватало и витаминов, и солнечного света. А грудное молоко, которым вскармливали младенца, в летнее время имело полноценный, сбалансированный состав.