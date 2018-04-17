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В одной из библиотек Рязанского района расскажут о проблемах экологии
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В одной из библиотек Рязанского района расскажут о проблемах экологии 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Фото: Управа Рязанского района
В центральной детской библиотеке №106, которая находится в Рязанском районе, состоится мероприятие, приуроченное к Международному дню Земли. Встреча с читателями пройдет 22 апреля.
— Юные гости примут участие в викторинах и мастер-классах, которые готовят сотрудники нашей библиотеки, а также узнают о проблемах экологии, защите Земли от загрязнения, — пояснила главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.
Начало познавательного мероприятия «Праздник матери-Земли» в 15.00. Адрес: улица Шатурская, дом 49, корпус 1. (мю)
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