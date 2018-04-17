В одной из библиотек Рязанского района расскажут о проблемах экологии

В центральной детской библиотеке №106, которая находится в Рязанском районе, состоится мероприятие, приуроченное к Международному дню Земли. Встреча с читателями пройдет 22 апреля.

— Юные гости примут участие в викторинах и мастер-классах, которые готовят сотрудники нашей библиотеки, а также узнают о проблемах экологии, защите Земли от загрязнения, — пояснила главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.

Начало познавательного мероприятия «Праздник матери-Земли» в 15.00. Адрес: улица Шатурская, дом 49, корпус 1. (мю)