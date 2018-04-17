Сельдь, «тающая» из года в год: «Баяны» и столпы, на которых держится День Селёдки

Выходные в Музее Мирового океана выдались жаркими и неугомонными на выступления различных коллективов. Празднество в честь самой распространённой у нас наравне с корюшкой рыбой — селёдкой — выглядело не особо презентабельно. Заходя на территорию музея, сперва натыкаешься взглядом на замусоренные столы, пару охранников, толпу Россгвардии и вальяжно греющихся на солнышке собаку. С раннего утра часть концертной программы отгремела перед пришедшими на праздник семьями, а аниматоры в костюмах клоунов и труб подтанцовывали калининградскому коллективу Анны Духовой «Тодес» под песню «Gimme more» от принцессы американской поп-сцены.

В какой-то момент подмастерья остановили продажу своих работ и отдали честь ветеранам местных рыболовецких колхозов, поблагодарив за нелёгкий труд кормильцев Калининградской области. Но затишье длилось недолго, почти сразу после озвучивания слов благодарности участники стритфуда вновь занялись копчением и жаркой морепродуктов для изголодавшихся гостей праздника. Как и всегда, День Селёдки больше напоминает не день конкретной рыбы, как объявлено в самом название праздника, а обычный стритфуд, где морепродуктов чуть больше, чем обычно. Жареная корюшка, копчёная и малосолёная сельдь, икра на любой цвет и кошелёк, изобилие всевозможных вариаций с колбасами, представленными нашими литовскими друзьями. В общем, желудку есть, где разгуляться.

На площадке, расположившейся рядом с кораблём имени космонавта Виктора Пацаева, аниматоры выступали в костюмах клоунов и героев мультфильмов. Помимо известных нам персонажей, было пару предметов судостроительной конструкции — трубы и паруса. Однако веселье маленьких посетителей празднества слегка обошло стороной. Второй сектор, о котором мы говорим, был полон нетрезвых моряков и ветеранов в таком же состоянии. Успех у стритфудеров был именно там. У большинства был доступен безналичный расчёт, так что ограничивать себя не в чем, отсюда и вывод: море разливного пива и… ни одного мусорного бака. Мы решили разыскать эти мусорные баки и нашли три штуки на всей территории фестиваля. Организаторы переборщили с количеством алкоголя и закусок, но напрочь забыли о чистоте. В общем, второй отсек предназначен для «зрелищ», однако не постановочных сцен, а импровизации от посетителей празднества.

Около административного входа, практически у конечной точки нашего маршрута, расположились комфортные столы с мягкими стульями, за которыми гости вкушали дары стритфуда и куличи — всё как в лучших традициях затянувшейся Пасхи., Увы, из года в год День селёдки разочаровывает не только отсутствием толковой организации, но и непонятным вектором праздника. Участники, программа, предложения — всё практически то же самое, что и на привычных городских праздниках, где еда выступает центральной идеей. Так что мешает переименовать День селёдки в Пикник у Музея мирового океана?