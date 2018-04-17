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НАШЕ Радио всегда на высоте!
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НАШЕ Радио всегда на высоте! 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Акция «Кругом НАШЕ» набирает высоту в прямом смысле слова!
Лётчики-пилотажники знаменитых авиационных групп высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Стрижи» и «Русские Витязи» приняли участие в нашей праздничной акции самым невероятным образом. Они сняли видео с надписью «Я люблю НАШЕ Радио» прямо во время выполнения легендарного «Ку́бинского бриллианта»!
Данное построение уникально тем, что больше никто в мире не выполняет комплекса фигур сложного и высшего пилотажа в строю из настолько разных самолетов. Но даже в таком непростом задании пилоты нашли возможность признаться в любви радиостанции.
НАШЕ Радио напоминает, что все желающие так же могут принять участие в акции «Кругом НАШЕ», приуроченной к 20-летию радиостанции. Этот масштабный проект призван собрать и объединить НАШих людей, все эти годы слушающих качественную отечественную музыку вместе с любимой радиостанцией.
Чтобы принять участие в «Кругом НАШЕ» нужно на любой поверхности и любым способом написать «Я люблю НАШЕ Радио» — главное, чтобы надпись была сделана на фоне любой достопримечательности. Потом сфотографироваться вместе со своим признанием в любви и выложить фото на специальной интерактивной карте на сайте 20.nashe.ru и в своих социальных сетях с хэштэгом #КругомНАШЕ.
Каждую пятницу ведущие утреннего шоу «Подъёмники» будут выбирать одного победителя, которому достанутся билеты на «Главное приключение года» — фестиваль «НАШЕСТВИЕ» 2018.
Наконец-то мы сможем узнать в лицо всех тех, кто был с нами эти 20 лет и ответственно заявить — НАШИ повсюду! Подробности можно узнать на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции. Не пропустите!
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