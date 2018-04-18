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Ежедневник: события 18 апреля в России и мире
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Ежедневник: события 18 апреля в России и мире 

Амител 5 часов назад
Главные события в истории сегодняшнего дня  Ежедневник
18 апреля в истории России и мира
День воинской славы России
В этот день в 1242 году князь Александр Невский одержал победу над немецкими рыцарями на Чудском озере, вошедшую в историю под названием Ледовое побоище. Праздник официально отмечается с 1995 года.
Международный день памятников и исторических мест
Праздник учреждён ЮНЕСКО в 1982 году, а широко отмечается с 1984 года. Целью мероприятия является привлечение внимания к сохранению мирового культурного наследия.
Всемирный день радиолюбителя
Первый кружок радиолюбителей был основан в Париже в 1925 году. С тех пор по всему миру ежегодно увеличивается число непрофессиональных радиолюбителей, создаются клубы и секции.
18 апреля 1923 года было создано Московское пролетарское спортивное общество «Динамо». Оно было учреждено по инициативе группы сотрудников и военнослужащих ОГПУ и создавалось как организация, предоставляющая возможность занятия спортом сотрудникам.
В Москве начал функционировать первый автобус (1922).
В Москве основана футбольная команда МКС, ныне носящая название «Спартак» (1922).
Родились: писатель Натан Эйдельман (1930), актриса Светлана Немоляева (1937), артист балета Владимир Васильев (1940), белорусский композитор Эдуард Ханок (1940), музыкант, лидер группы «Зоопарк» Майк Науменко (1955), американский актёр Эрик Робертс (1956).
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