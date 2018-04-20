Калининград и Псков создадут совместный турмаршрут посвященный князю Александру Невскому

КАЛИНИНГРАД, 20 апреля. / ТАСС /. Туристический маршрут, посвященный русскому полководцу, князю Александру Невскому , намерены разработать Псковская и Калининградская область, сообщил в пятницу журналистам врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников , находящийся в самом западном российском регионе с рабочей поездкой.

На псковщине особо чтут память Александра Невского, который в 1242 году освободил город Псков от немцев. В том же году на льду Чудского озера одержал победу в сражении над ливонскими рыцарями, известном как Ледовое побоище. В июне 1993 года на горе Соколиха был открыт монумент воинам и князю Александру Невскому.

Символично, что накануне приезда делегации из Пскова памятник полководцу, святому Русской православной церкви Александру Невскому установили в Калининграде. Его открытие приурочили к отмечаемому 18 апреля Дню воинской славы России, дню победы воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. Скульптура, высота которой вместе с постаментом превышает 10 м, установлена в центральной части города, рядом с улицей, носящей имя этого русского воина.

"В сфере туризма мы обсудили два проекта. Первый — экскурсионно-образовательный проект для детей «Живые уроки». Второй — совместный туристический маршрут, посвященный Александру Невскому", — сказал Ведерников журналистам по завершении встречи с калининградским губернатором Антоном Алихановым . При этом он не стал раскрывать суть проекта, отметив лишь, что в разработке его будут задействованы оба региона.

Главным итогом пребывания псковской делегации в Янтарном крае стало подписание совместного плана мероприятий по реализации соглашения о торгово— экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2018-2020 годы, заключенном в ноябре 2017 года. В документе — порядка 50 направлений совместного взаимодействия в сфере здравоохранения, образования, культуры, туризма и спорта, региональной политики занятости населения. Стороны объединяют усилия также в решении проблем малого и среднего бизнеса, активизируют торговое партнерство через обмен информацией, поставки различных видов продукции, проведение выставок, презентаций и ярмарок.

"Отрадно, что сотрудничество между нашими регионами приобретает динамичный характер. Есть люди, которые занимаются бизнесом и в Калининградской области, и в Пскове, поэтому у нас уже есть определенные бизнес-связи. Что касается вопроса с приграничным сотрудничеством — рассматриваем возможность сделать многосторонние проекты в сфере экологии, туризма и другие", — отметил Алиханов, пригласив делегацию Псковской области на Форум регионов— партнеров Калининградской области, который состоится 22-23 мая.