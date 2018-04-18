Петербургский художник полностью воссоздал Ледовое побоище

«Ледовое побоище» разыгралось в центре Санкт-Петербурга. Легендарную битву на Чудском озере воспроизвели в Музее артиллерии, сообщает «МИР 24».

Рыцари Ливонского ордена и воины князя Александра Невского скрестили мечи на широкоформатном полотне. Автор — главный художник музея, баталист Евгений Емельянов . На создание 15-метрового произведения ушло девять лет. В картине отображены сразу все этапы сражения.

«Здесь изображено и начало боя, когда немцы своим клином вклиниваются в русские полки, и обхват русскими полками этого построения, которое, возможно, и не было выстроено клином. Это еще вопрос. Здесь, на переднем плане, изображен поединок Александра Невского и немецкого магистра, который тоже не факт, что был тогда в битве. Но я это изображаю, потому что это очень важно символически», — объясняет автор.

В будущем полотно планируют расширить и превратить в диораму. К изображению также добавится панно с объемными фигурами воинов.

Из Музея артиллерии картина отправится в музей Ледового побоища в Псковской области. Считается, что именно в этих местах и произошла историческая битва.

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