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Под Псковом стартовал международный военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище»
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Под Псковом стартовал международный военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище» 

ТАСС 25 минут назад
Фото: Псковское Агентство Информации
ПСКОВ, 20 апреля. /ТАСС/. Международный военно— исторический фестиваль «Ледовое побоище» открылся в деревне Самолва в Гдовском районе Псковской области, организаторы рассчитывают, что мероприятие соберет более 1000 зрителей. Об этом в ТАСС сообщил руководитель клуба исторической реконструкции и фехтования «Плесков-град» Борис Колесников.
Международный военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище» посвящен масштабной битве русского войска с ливонскими рыцарями. Мероприятие проводится ежегодно в деревне Самолва в Гдовском районе на льду Чудского озера, где 18 апреля (5 апреля по старому стилю) 1242 года состоялся решающий бой дружины Александра Невского с рыцарями Ливонского ордена.
"Сегодня у нас первый день, фестиваль будет проходить с 20 по 22 апреля. В прошлом году многие не приехали из-за погоды, в этом году такого не ожидается, думаю, народа будет побольше, чем 1000 человек. Уникальность фестиваля в том, что он проводится на историческом месте. У нас Ледовое побоище проводится на месте Ледового побоища. У нас [в стране] таких фестивалей по пальцам пересчитать", — пояснил в интервью ТАСС Колесников.
Собеседник агентства уточнил, что кульминацией фестиваля станет массовое сражение реконструкторов. «Массовое сражение [пройдет] на поле по правилам маневров XIII века, где победитель неизвестен. [Реконструкторы] делятся на две равные группы и перед зрителями происходит несколько сходок, дерутся в полную силу, по-настоящему. Есть запрещенные удары, которые не наносим, например, колющие, а рубящие удары в полную силу идут, такой силы, что полено можно расколоть. Качество доспехов проверено годами, врагов себе нет», — сказал организатор фестиваля.
В этом году в «Ледовом побоище» примут участие около 120 реконструкторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Тулы и Нарвы (Эстония). В программе фестиваля реконструкция сражения 1242 года, конные и пешие турниры, демонстрация оружия, выступления фолк-групп. Организаторами фестиваля выступают Государственный комитет Псковской области по культуре, администрация Гдовского района Псковской области, Псковская областная общественная организация «Клуб исторической реконструкции и фехтования „Плесков-град“, общественная организация „Тульский городской молодежный клуб исторической реконструкции и фехтования“. В 2021 году в соответствии с указом президента РФ в России будет отмечаться 800 лет со дня рождения великого князя Александра Невского. Псковская область один из шести регионов, включенный в федеральный план подготовки к мероприятию.
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