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Фестиваль красок пройдет в Самаре 12 и 13 мая
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Фестиваль красок пройдет в Самаре 12 и 13 мая 

Волга Ньюс 48 минут назад
Фото: Волга Ньюс
Гостей ждут 10 часов беззаботного веселья, сотни объятий и тысячи улыбок. Каждый час по команде ведущего будут организованы массовые залпы красок, чтобы каждый ушел домой не только с охапкой положительных эмоций, но и раскрашенный в разные цвета.
Как всегда, на сцене главного красочного события года выступят лучшие кавер-группы города, а популярные диджеи подготовят музыкальные сеты из главных хитов последних лет.
На территории праздника будут созданы отдельные зоны развлечений на любой вкус: можно будет не только потанцевать под любимые песни, но и поучаствовать в розыгрыше призов или вкусно поесть. Вход на фестиваль свободный и без возрастных ограничений!
Кроме Самары Всероссийский фестиваль красок в 2018 году посетит еще 250 городов России и СНГ.
Следите за новостями в официальном сообществе события ВКонтакте: vk.com/vmeza_smr_k.
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