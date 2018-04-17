Жители поселения смогут посетить вокальный фестиваль

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Сотрудники Дома культуры «Звездный» поселения Краснопахорское 22 апреля организуют вокальный фестиваль «Поющий май». Встречу смогут посетить и жители Вороновского.

Согласно регламенту конкурса, в нем примут участие хоры и ансамбли из клубных учреждений Новой Москвы. Известно, что музыканты смогут выступить в нескольких номинациях. В конце мероприятия все ребята получат памятные дипломы.

Концерт начнется в 12:00. Вход свободный. Информацию об этом разместили на официальном сайте администрации поселения Краснопахорское.