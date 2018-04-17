Россельхознадзор нашел многочисленные нарушения при проверке детдома в Коломне

Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям выявило многочисленные нарушения законодательства в сфере ветеринарии, карантина растений и семеноводства при проверке детского дома-интерната в Коломенском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В марте Россельхознадзор провел проверку в отношении Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Московской области «Коломенский детский дом-интернат для умственно отсталых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Проверка связана с тем, что при учреждении содержатся животные (крупный рогатый скот, лошади), хранятся корма и зерно. Также проверялось хранение пищевой продукции животного и растительного происхождения для питания детей.

«В ходе проведения проверки установлены нарушения ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации. Также в ходе проверки выявлены нарушения технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности мяса и мясной продукции», «О безопасности рыбы и рыбной продукции»», — говорится в сообщении.

В частности, помещение для мойки доильного оборудования оказалось в неудовлетворительном санитарном состоянии, корма для скота не имеют ветеринарных сопроводительных документов. При хранении пищевой продукции и при разделке мяса используется инвентарь, который невозможно качественно дезинфицировать. Замороженная продукция хранится с нарушением температурного режима, что угрожает здоровью потребителей.

Кроме того, выяснилось, что детский дом не обеспечил в 2017 году и в истекшем периоде 2018 года выполнение карантинных фитосанитарных требований, то есть не обследовал склады, хранилища, теплицы и сельхозучастки на наличие карантинных объектов.

Также в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий были отобраны пробы пищевой продукции, используемой для питания детей. В ходе исследований установлены несоответствия показателей качества у сыра «Российский», колбасы «Докторская», творога с массовой долей жира 9% и кефира с массовой долей жира 3,2%, масла сладко-сливочного несоленого с жирностью 82,5%.

По факту выявленных нарушений в отношении Коломенского детского дома-интерната возбудили дела об административных правонарушениях, выданы предписания об устранении нарушений, исполнение которых будет проконтролировано в установленный срок. По окончании лабораторных испытаний в отношении производителей и поставщиков пищевой продукции также будут возбуждены дела об административных правонарушениях.