Россельхознадзор оштрафовал предпринимателя из Коломны за некачественную мясную продукцию

Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям оштрафовало индивидуального предпринимателя из подмосковной Коломны за несоблюдение требований ветеринарного законодательства РФ, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В апреле 2018 года за выявленные нарушения управлением ИП Ш. Н.о. Муршудов привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений», — говорится в сообщении.

Во время проверки выявлены нарушения требований технических регламентов Таможенного Союза «О безопасности мяса и мясной продукции», «О безопасности пищевой продукции».

Индивидуальный предприниматель нарушил условия хранения мясной продукции, на некоторую его животноводческую продукцию отсутствуют необходимые сопроводительные документы. А также специалисты выявили у него замороженную мясную продукцию с истекшим сроком хранения.

Животноводческая продукция с истекшими сроками хранения является некачественной и опасной, не может находиться в обороте, в связи с чем ее изъяли из оборота и передали на ответственное хранение владельцу продукции до момента, когда управление Россельхознадзора примет решение об утилизации или уничтожении.