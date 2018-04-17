Архангельск и Эмден представят совместный проект на Неделе Германии в Петербурге

ТАСС , 17 апреля. Города-побратимы Архангельск и Эмден [Германия] представят совместный проект «Родительское кафе» на XXV Неделе Германии, которая пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 26 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

"Города-побратимы Архангельск и Эмден принимают участие в XXV Неделе Германии, в рамках которой представят проект «Родительское Кафе». 22 апреля в Кафе «D» Гете-института в Санкт-Петербурге координаторами проекта «Родительское Кафе» Татьяной Булыгиной [кафедра психологии САФУ] и Фридхельмом Бидербеком [общественная организация «Родительское Кафе в Диалоге»] будет представлен мастер-класс «Как стать сильным родителем» — говорится в сообщении.

"Родительское кафе" — это международный проект сотрудничества городов-побратимов Архангельска и Эмдена. Он создан для свободного общения родителей, детей и педагогов. Психологи из Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова в рамках проекта осуществляют психолого-педагогическое сопровождение родителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Проект «Родительское кафе» существует с 2004 года в дошкольных учреждениях и начальных школах Эмдена. В Архангельске проект существует с 2009 года на базе общественных организаций АРОО [Объединение медицинских работников Архангельской области] «Приемная семья», «Гильдия специалистов помогающих профессий», АРОО по защите прав детей и подростков с недостатками в умственном и физическом развитии «Забота», РОБО [Региональная общественная благотворительная организация] «Общество помощи аутичным детям „Ангел“, а также ГБУЗ [Государственное бюджетное учреждение здравоохранения] АО „Архангельская клиническая больница им. П. Г. Выжлецова“.

Культурное мероприятие „Неделя Германии в Санкт-Петербурге“ регулярно проводится в апреле с 2003 года. Организаторами „Недели Германии“ выступают Генеральное консульство Федеративной Республики Германия, Гете-институт в Санкт-Петербурге и Северо-западный филиал Российско-Германской Внешнеторговой палаты. Программа ориентирована на всех петербуржцев, которые интересуются актуальными событиями культурной, социальной и экономической жизни Германии.