Ещё
Архангельск и Эмден представят совместный проект на Неделе Германии в Петербурге
Далее:
Читайте также:
Ещё

Архангельск и Эмден представят совместный проект на Неделе Германии в Петербурге 

ТАСС 38 минут назад
ТАСС, 17 апреля. Города-побратимы Архангельск и Эмден [Германия] представят совместный проект «Родительское кафе» на XXV Неделе Германии, которая пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 26 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
"Города-побратимы Архангельск и Эмден принимают участие в XXV Неделе Германии, в рамках которой представят проект «Родительское Кафе». 22 апреля в Кафе «D» Гете-института в Санкт-Петербурге координаторами проекта «Родительское Кафе» Татьяной Булыгиной [кафедра психологии САФУ] и Фридхельмом Бидербеком [общественная организация «Родительское Кафе в Диалоге»] будет представлен мастер-класс «Как стать сильным родителем» — говорится в сообщении.
"Родительское кафе" — это международный проект сотрудничества городов-побратимов Архангельска и Эмдена. Он создан для свободного общения родителей, детей и педагогов. Психологи из Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова в рамках проекта осуществляют психолого-педагогическое сопровождение родителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Проект «Родительское кафе» существует с 2004 года в дошкольных учреждениях и начальных школах Эмдена. В Архангельске проект существует с 2009 года на базе общественных организаций АРОО [Объединение медицинских работников Архангельской области] «Приемная семья», «Гильдия специалистов помогающих профессий», АРОО по защите прав детей и подростков с недостатками в умственном и физическом развитии «Забота», РОБО [Региональная общественная благотворительная организация] «Общество помощи аутичным детям „Ангел“, а также ГБУЗ [Государственное бюджетное учреждение здравоохранения] АО „Архангельская клиническая больница им. П. Г. Выжлецова“.
Культурное мероприятие „Неделя Германии в Санкт-Петербурге“ регулярно проводится в апреле с 2003 года. Организаторами „Недели Германии“ выступают Генеральное консульство Федеративной Республики Германия, Гете-институт в Санкт-Петербурге и Северо-западный филиал Российско-Германской Внешнеторговой палаты. Программа ориентирована на всех петербуржцев, которые интересуются актуальными событиями культурной, социальной и экономической жизни Германии.
ТАСС: последние новости
Руководство Исаакиевского собора заявило об отсутствии конфликтов с РПЦ Стартовал прием заявок на конкурс "Лучший гид России" В Твери установят мемориальную доску в память об авторе гимна России Александрове
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало со звездами «Аншлага»14
Что стало с популярными группами и певцами 90-х21
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя8
Тест: угадайте актеров русского происхождения
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение