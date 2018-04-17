ТНТ MUSIC и МЕГА проведут серию музыкальных вечеринок

Телеканал ТНТ MUSIC и торговый центр МЕГА Теплый стан запускают серию музыкальных вечеринок ТНТ MUSIC MEGA PARTY, каждую из которых покажут в эфире музыкального канала. Первое мероприятие состоится 22 апреля, а выступать на нем будут Мот, Doni и Базиль.

22 апреля в торговом центре МЕГА Теплый стан состоится первая вечеринка ТНТ MUSIC MEGA PARTY. На мероприятии выступят популярные артисты — Мот, Doni и Базиль. Кроме того, гостей ждет модный диджей-сет, мастер-класс от Виталия Уливанова, победителя последнего сезона шоу «Танцы», а также конкурсы и розыгрыши с ценными призами. Помимо этого у посетителей есть все шансы засветиться в эфире ТНТ MUSIC, т.к. будет вестись видеосъемка события. Вечеринка начнется в 16:00, а ведущим программы станет харизматичный виджей Чак. «Мы давно планировали запустить серию мероприятий с выступлением топовых артистов, куда смог бы прийти любой желающий. Торговые центры МЕГА — одни из самых известных, поэтому, размышляя о месте для вечеринок, мы рассчитывали на сотрудничество именно с ними. Я рад, что все вышло, как планировали, и уверен, что наши совместные вечеринки будут пользоваться успехом и популярностью у публики» — комментирует Захар Бабин, генеральный директор ТНТ MUSIC. Начиная с апреля, вечеринки ТНТ MUSIC MEGA PARTY в МЕГЕ Теплый Стан планируется проводить 1 раз в месяц. Возможно, в будущем количество мероприятий увеличится. При этом каждый раз будет меняться состав звезд и, конечно, сама программа вечеринки.

«Каждый год в МЕГУ за новым опытом и впечатлениями, общением и комфортом приходят миллионы людей. Мы всегда думаем о том, как подарить им новые эмоции и сделать их визит в наши торговые центры еще более увлекательным и запоминающимся. Мы уверены, что ТНТ MUSIC MEGA PARTY станет для многих еще одним поводом прийти в МЕГУ» — комментирует Адриан Миреа, управляющий МЕГИ Теплый Стан.

Для тех, кто не сможет присутствовать на ТНТ MUSIC MEGA PARTY, будет создана видеоверсия события. Программа будет выходить в эфире телеканала ТНТ MUSIC с несколькими повторами.