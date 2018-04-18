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Пять детей пострадали от укусов клещей в Челябинской области
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Пять детей пострадали от укусов клещей в Челябинской области 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
13 человек, в том числе пять детей, обратились в больницы Южного Урала с жалобой на укусы клещей, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.
В ведомстве отмечают, что за аналогичный период прошлого года от укусов пострадали всего три человека. Активность клещей отмечена в Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Коркинском, Еманжелинском, Еткульском, Каслинском, Варненском, Кунашакском районах.
«В этом году в условиях длительной холодной весны противоклещевые обработки по состоянию на 13.04.2018 не начаты. При посещении садовых участков необходимо соблюдать меры по предупреждению присасывания клещей. Для предупреждения укусов клещей необходимо проводить само— и взаимоосмотры, использовать защитную одежду, максимально закрывающую тело, а также применять акарицидно–репеллентные средства», — напоминают в Роспотребнадзоре.
В ведомстве также отметили, что в случае укуса пострадавшему необходимо обратиться к медикам, а при самостоятельном удалении кровососа — хорошо защитить руки.
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