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Вынесут сор из избы: в Перми расскажут, как избежать насилия дома, и что делать, если столкнулся с ним
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Вынесут сор из избы: в Перми расскажут, как избежать насилия дома, и что делать, если столкнулся с ним 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
22 апреля в Перми пройдет событие для всех, кто столкнулся с домашним насилием, и не знает, как от него избавиться, а также тех, кто не хочет в будущем стать жертвой агрессии. Вход на День профилактики в Центр городской культуры на улице Пушкина, 15 свободный. Приходить можно с детьми — для них организуют игровую зону.
— Есть устойчивое выражение: не выносить сор из избы. А у нас — большой весенний субботник. Будем чистить свою жизнь, учиться выходить из токсичных отношений, учиться работать с агрессией и жестокостью в себе и близких, — рассказали организаторы Дня профилактики домашнего насилия. —— Тема очень актуальна. Согласно статистике МВД за 2015 год, от домашнего насилия пострадали 50 тысяч человек, из них 36 тысяч — женщины. И это только те, кто обратился в полицию: многие случаи так и остались за закрытыми дверями.
Мероприятия ко Дню профилактики домашнего насилия начнутся в полдень и продлятся до 22:00. В желающие смогут послушать лекции психологов и получить индивидуальные консультации. Также будут разобраны примеры семейного насилия из литературы. Чтобы отвлечь посетителей от серьезной и трудной темы, 22 апреля в Центре городской культуры пройдет перфоманс от пермских художниц, театральная постановка и мастер-класс по изготовлению зинов (небольших книжек) и стикеров. Организаторы обещают приготовить для участников угощения.
Ранее в Центре городской культуры прошла вдохновляющая выставка с фотографиями онковыздоравливающих девушек.
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