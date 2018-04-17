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Во Дворце культуры Пикалёво пройдёт концерт в пользу мальчика с врождённой аномалией
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Во Дворце культуры Пикалёво пройдёт концерт в пользу мальчика с врождённой аномалией 

Ivyborg.ru 24 минуты назад
Фото: Ivyborg.ru
В 13:00 21 апреля во Дворце культуры города Пикалёво состоится благотворительный концерт в пользу десятилетнего Леонида Мельникова. Об этом пишет региональное издание «Новый путь».
У десятилетнего Леонида врождённая аномалия развития среднего и наружного уха с двух сторон. Невозможность слышать происходящее во внешнем мире не позволяет мальчику развиваться наравне со сверстниками.
Для нормального обучения мальчику необходимы слуховые аппараты, приобрести которые самостоятельно семья не имеет возможности. До окончания сбора средств ещё далеко — 870 тыс. рублей, но Лёня и его мама не теряют надежду.
Издание «Новый путь» и ivbg.ru приглашает на благотворительный концерт, который может помочь десятилетнему мальчику услышать окружающий мир. Если Вы не сможете посетить Дворец культуры 21 апреля, а помощь оказать готовы — вся необходимая информация в официальном сообществе.
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