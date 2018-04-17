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В храме Андрея Боголюбского на Волжском прошли экскурсии для школьников
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В храме Андрея Боголюбского на Волжском прошли экскурсии для школьников 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: Управа района Текстильщики
В храме святого благоверного князя Андрея Боголюбского на Волжском на минувшей неделе были организованы экскурсии для школьников из близлежащих районов. Об этом сообщил настоятель храма Кирилл Краев.
— Оказалось, что многим детям известны такие традиции, как изготовление куличей, пасок и раскрашивание яиц, но мало кто знает, что эти продукты нужно освящать. И уж совсем единицы рассказали (а значит, они сами в этом участвовали), что на Пасху православные христиане совершают ночную службу, идут крестным ходом, исповедаются и причащаются, — отметил Кирилл Краев.
Во время экскурсий дети узнали об истории праздника, евангельских событиях и современных чудесах, связанных с Воскресением Христовым. (мю)
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