В храме Андрея Боголюбского на Волжском прошли экскурсии для школьников

В храме святого благоверного князя Андрея Боголюбского на Волжском на минувшей неделе были организованы экскурсии для школьников из близлежащих районов. Об этом сообщил настоятель храма Кирилл Краев.

— Оказалось, что многим детям известны такие традиции, как изготовление куличей, пасок и раскрашивание яиц, но мало кто знает, что эти продукты нужно освящать. И уж совсем единицы рассказали (а значит, они сами в этом участвовали), что на Пасху православные христиане совершают ночную службу, идут крестным ходом, исповедаются и причащаются, — отметил Кирилл Краев.

Во время экскурсий дети узнали об истории праздника, евангельских событиях и современных чудесах, связанных с Воскресением Христовым. (мю)