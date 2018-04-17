Сходства «Песни льда и огня» и «Ордена манускрипта»

Что общего между циклами эпического фэнтези.

Между циклами «Ордена манускрипта» (в оригинале Memory, Sorrow, and Thorn) Тэда Уильямса и «Песнь льда и огня» Джорджа Мартина , очень много сходств и это неудивительно. Сам Мартин неоднократно заявлял, что одним из источников вдохвения для «Игры престолов» именно книгами «Ордена манускрипта».

«”Трон из костей дракона” и остальные части знаменитой трилогии Уильямса были в числе тех вещей, которые вдохновили меня написать собственной цикл из семи книг. Я читал Тэда и был впечатлен им, но подражатели, которые последовали за ним, получили плохую репутацию за шаблонность. И я прочитал «Трон из костей дракона» и сказал: «Боже мой, а в этом формате можно создавать что-то выдающееся», — и это делает Тэд. Это одна из моих любимых фэнтезийных серий», — признается Мартин.

Подобно Мартину, Тэд Уильямс работал во многих направлениях фантастики.

Конечно, при создании своей фэнтезийной саги Джордж Мартин вовсе не копировал книги Уильямса, но его книги все же унаследовали многие мотивы и идеи «Ордена манускрипта». Западные фанаты сделали подборку сюжетных элементов, роднящих два цикла. А мы ее для вас перевели, слегка сократив — за счет повторяющихся и незначительных пунктов.

1) Высокородная девушка по имени переодевается под мальчика и учится сражаться с мечом, когда путешествует по разным землям. Притворяясь мальчиком, она путешествует из одного конца света в другой, спасаясь от многочисленных опасностей. Несмотря на то что многие люди видят сквозь ее хлипкую «маскировку», она продолжает использовать ее.

2) Два принца, которые ненавидят друг друга, борются за королевский трон. Страна разрывается на части, поскольку многочисленные фракции выбирают разные стороны. Но сторона, играющая грязно, победит…

3) Советник в красных одеждах убеждает короля, что ему нужно принести в жертву своего ненавистного младшего брата. Эта жертва, говорит советник в красных одеждах, поможет объединить королевство.

4) По ходу истории в небе появляется комета, предвещая гибель/перемены.

5) Появляются странные, потусторонние существа, которые живут на далеком севере. Хотя они не давали о себе знать на протяжении веков, теперь они замышляют захватить мир. Давным-давно их сослали на северную окраину мира, но скоро они вернутся назад.

Джордж Мартин не раз подчеркивал, что любит и ценит цикл Тэда Уильямса.

6) Предсказано наступление необычной зимы, которая продлится очень долго, и одновременно начнется нашествие потусторонних существ. Только северяне воспринимают эти старые легенды всерьез. Все остальные смеются над такими абсурдными сказками. Но жители северных земель всегда помнят.

7) Борьба разворачивается за очень необычный трон, но этот конфликт — лишь верхушка айсберга.

8) Важный персонаж, благородный дворянин и близкий родственник короля, теряет руку.

9) Важнейшую роль в сюжете играет персонаж-волк.

10) В истории есть герой, носящий титул десницы.

11) Тонким мечом по имени «Игла» владеет важный герой, который не может носить более тяжелый меч.

12) Все смеются над мыслями о ледяных гигантов на севере… пока не увидят их сами.

13) Молодые, благородные дети оказываются брошены в холодный, жестокий мир злобными взрослыми, постепенно учатся постоять за себя, пока взрослеют.

14) Корона, напоминающая рога, фигурирует в сюжете.

15) Очень маленький, но умный персонаж играет существенную роль в событиях. Он предстает перед судом, где наказание — смерть, и все, кажется, готовы убить его… даже его возлюбленная.

Тэд Уильямс закончил «Ордена манускрипта» в 1993, а теперь, спустя почти четверть века, вернулся в мир цикла.

16) История начинается незадолго до смерти старого короля, чье правление было мирным и позволило королевству наслаждаться покоем. Король принес мир и процветание на земли, но теперь его смерть раскололо государство на враждующие фракции.

17) Дети Рассвета / Леса, которые когда-то жили во всем королевстве, а теперь скрываются от смертных, сыграют в истории важную роль. Они враждуют с потусторонними существами, обитающими на севере.

18) Главный герой вынужден отправиться в путешествие на север. Он кажется никем, но на самом деле его происхождение очень важно. Никто не знает правды…

19) Мучимый чувством вины рыцарь проводит годы в изгнании на юге, только чтобы вернуться на родину, где он, наконец, покажет, что все еще жив.

Норны из мира Уильямса куда симпатичнее Иных, но не менее опасны.

20) Один из главных героев живет за тысячи миль от остальных героев более тысячи страниц и не имеет реального взаимодействия с остальными действующими лицами. Но в конце концов этот герой оказывает существенное влияние на ход событий.

21) Серия задумывалась как трилогия, но планы вышли из-под контроля.

22) Молодой герой любит карабкаться по стенам и башням родного замка и может делать это с легкостью. В конце концов, он будет вынужден покинуть свой дом детства и больше никогда не сможет карабкаться по стенам замка и башенкам.

23) Этот же персонаж страдает от пророческих, жутких снов.

24) Новый Бог, Красный Бог, требует жертвоприношения кровью. Его приверженцы более чем готовы выполнять приказы Красного Бога, независимо от того, насколько ужасна жертва. Как только кровь прольется, заклинание будет создано, и появятся темные фигуры…

25) Сражение на замерзшем озере. Его мы, правда, пока видели только в сериале — в книгах Мартина его пока не было.

#играпрестолов #литература