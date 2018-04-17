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Калининградцы подарили музею мирового океана Кузю и Лунтика
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Калининградцы подарили музею мирового океана Кузю и Лунтика 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В музея Мирового океана новые обитатели. В аквариум одного из самых посещаемых музеев региона попали сразу несколько «водных собак». Кузю и Лунтика — таковы их клички — подарили местные жители.
Аксолотли или личинка саламандры, это их научное название, могут проводить всю жизнь, не превращаясь во взрослую особь, и при этом даже размножаться. Так же они умеют регенерировать. По словам специалистов, интерес у посетителей к Кузе и Лунтику оказался настолько велик, что сейчас в так называемую тень попали главные козыри аквариума — акулы.
Нрав земноводных приветливым и покладистым не назовешь. Чаще всего они неподвижны. Но при этом не упускают возможности укусить тех, кто проплывает мимо.
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