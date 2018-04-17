Лобода подтвердила слухи о романе с лидером Rammstein

В начале марта экс-солистка «Виа Гры», 35-летняя Светлана Лобода , подтвердила поклонникам новость о своей беременности. До появления на свет ее второго ребенка осталось всего несколько недель.

Но личность его отца до сих пор остается в тайне. Однако многие склонны предполагать, что исполнительница ждет малыша от фронтмена знаменитой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, с которым она веселилась этим летом в Баку на музыкальном фестивале.

На днях звезда решила подогреть слухи о романе с немцем, появившись на фестивале музыки и искусств в калифорнийской долине Коачелла в футболке с изображением обложки одного из альбомов группы, солистом которой является Тилль.