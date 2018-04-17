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Лобода засветилась в футболке с изображением отца ребёнка
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Лобода засветилась в футболке с изображением отца ребёнка 

News.ru 1 час назад
На протяжении всей беременности певицы Светланы Лободы не утихают слухи по поводу возможного отца её ребёнка. Главным кандидатом является солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Накануне в Калифорнии прошёл масштабный фестиваль Coachella, на него 35-летняя Лобода заявилась в футболке с изображением обложки альбома группы Rammstein.
Напомним, что ранее таблоид SUPER заявил, что между «искра» пробежала между артистами в прошлом году на фестивале «Жара» в Баку.
Ранее певица посвящался немцу посты со словами восхищения.
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