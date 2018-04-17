Светлана Лобода больше не скрывает отца своего ребенка Тилля Линдеманна и носит футболку с его изображением

О том, что Светлана Лобода ждет ребенка от лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна заговорили еще несколько недель назад. Беременность певица рассекретила, а вот имя отца своего второго ребенка не озвучила. Но, кажется, скрывать своего любимого Лобода больше не планирует. Светлана пришла на фестиваль Coachella в футболке с изображением обложки альбома группы Rammstein. Певица широко улыбалась и не скрывала своего счастья.

Напомним, Светлана родит второго ребенка в конце весны. По словам певицы, долго задерживаться в декрете она не будет и уже летом снова вернется к работе. Интересно, когда же Светлана и Тилль официально объявят о своих отношениях?

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Фото:Instagram, Global Look Press