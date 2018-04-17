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Пусть уж лучше НЛО
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Пусть уж лучше НЛО 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Блямц! Удар по подоконнику заставил подпрыгнуть и нестись к окну, дабы понять, что, собственно, прилетело с небес в наш тихий московский дворик. Увы, сенсации о потерпевшем крушение НЛО опять не случилось. На земле — лишь несколько пустых банок из-под пива. Хотя «лишь» — это не про наше «подоконье».
Помните, в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» занесенный неудачным экспериментом в ХХ век царь выходит на балкон современной квартиры изобретателя, оглядывает окрестности и восклицает: «Лепота!» Я бы тоже так воскликнула, да живу на первом этаже и вместе с соседями — друзьями по несчастью наблюдаю по весне совсем иную картину. Освободившаяся от снега земля возле дома практически полностью покрыта пивными бутылками, лимонной кожурой, кусками затхлого хлеба и прочими отходами цивилизации.
Исправно работающие дворники каждое утро все, что свалилось с верхних этажей, конечно, убирают. Но то, что зависло на ветках кустарников, растущих под окнами, периодически остается, позволяя нашим старушкам проводить прямо-таки социологические исследования. Обследовав мусор, свисающий с уже начинающих набухать почками веток, можно легко понять, какой сорт чая и какие марки сигарет предпочитают соседи. А заодно порадоваться, что в доме проживают люди, предпочитающие безопасный секс. Неподдельную зависть у язвенников вызывает количество выпитого за ночь кем-то с отменным здоровьем, судя по числу выброшенных из окон пустых бутылок.
На проведенный во дворе субботник вышли не только дворники, но и многие жители, причем не только первых этажей дома. Убрали, что смогли. Вечером садимся ужинать. И вдруг опять слышим: блямц!
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